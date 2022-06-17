Mudanya semalarında atıklar uçtu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre bilincinin artırılması amacıyla Mudanya sahilinde düzenlenen Atık Poşet Uçurtma Şenliği, renkli görüntülere sahne aldı. Katılımcıların uzun uğraşlarla atık poşetlerden yaptığı uçurtmalar, Mudanya semalarında uçtu.

Bursa’yı daha sağlıklı bir geleceğe taşımak amacıyla, altyapı yatırımları, büyük parklar ve meydanlar, ağaçlandırma çalışmaları, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi pek çok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, çevre konusunda farkındalık oluşturacak etkinliklere de imza atıyor. Özellikle Çevre Haftası çerçevesinde çocuklara yönelik birçok etkinlik gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Mudanya sahilinde de Atık Poşet Uçurtma Şenliği düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte uçurtma yapımı konusunda çocuklara aileleri de yardım etti. Çevreden topladıkları atık poşetleri ustalıkla uçurtmaya dönüştüren çocuklar, uçurtma yarışmasına da katıldı.

Yapılan 50’yi aşkın uçurtmadan 26’sı yarışma için uygun görülürken, değerlendirme sonuncunda ilk üçe giren uçurtmaların sahipleri, 2 bin, bin 500 ve bin lira ile ödüllendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.