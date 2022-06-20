Psikiyatri hastalarından el sanatları sergisi

Bursa Şehir Hastanesi'ne bağlı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) bölümünde tedavi gören hastalar tarafından yapılan el sanatları ve resim sergisi, Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Güler Sergi Salonu'nda açıldı.

Ebru, ahşap boyama, yağlı boya gibi eserlerden oluşan sergisinin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Dursun Topal, sağlık yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Serginin açılışında konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, YGAP’da psikiyatrik problemleri olup, suça karışmış bireylerin rehabilite edilmesi için çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çekti. Hastaların, hem tedavi hem savcılık süreçlerinin devam ettiği ve açılan çeşitli atölyelerle topluma kazandırıldığının altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, “Hastalarımızın, paydaş kurumlarımızın destekleriyle ile ortaya çıkardıkları eserler var. Bu vesile ile YGAP çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Sıkıntılı dönemler yaşayan bu tür hastalara sahip çıkmanın önemine değinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız ise, hastaların yeteneklerini ortaya koyabilmek, onları topluma kazandırabilmek adına yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçenleri tebrik etti.

25 Haziran’a kadar gezilebilecek

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra katılımcılar sergiyi gezerek, hastaların ortaya çıkardığı birbirinden güzel eserleri ilgiyle inceledi. YGAP hastalarının hazırladığı sergi, Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Güler Sergi Salonu'nda 25 Haziran tarihine kadar ziyaretçilere açık kalacak.

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