Türkiye birincisi Bursa'dan çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu öğrencisi Ahmet Eymen Üngör, Türkiye geneli bilgi yarışması 6. sınıflar kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla Türkiye geneli ‘Sana Emanet’ bilgi yarışması çerçevesinde Hazreti Muhammed’in hayatı adlı kitaptan yapılan yarışma sonucunda, 6. sınıflar kategorisinde Bursa’dan Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu Öğrencisi Ahmet Eymen Üngör Türkiye birincisi oldu.

Ahmet Eymen Üngör'ün gururlandıran başarısı sonrası Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu yönetiminden şu açıklama yapıldı: ''Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla Türkiye Geneli Sana Emanet Bilgi Yarışması çerçevesinde Peygamberimizin Hayatı adlı kitaptan yapılan yarışmada 6.sınıflarda Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu öğrencisi Ahmet Eymen Üngör Türkiye birincisi oldu. Öğrencimizi, Okul İdaresini, Danışman (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) Öğretmeni Mehmet Erdeş'i ve emek veren öğrencimizin ailesini tebrik eder başarılarının devamını dileriz''

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.