Osmangazi’de çöp ev temizlendi

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Elmasbahçeler Mahallesi’nde bulunan bir çöp evi temizledi. Evden 4 kamyon çöp çıkartıldı.

Elmasbahçeler Mahallesi 1. Dutlu Sokak’ta bulunan bir evden çevreye kötü kokular yayıldığı yönünde ihbar alan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese gitti. Şuayip Dinçol isimli vatandaşa ait olan eve giren ekipler, evin tüm odalarının çöplerle dolu olduğunu gördü. Evin temizlenmesi için çalışma başlatan ekipler, uzun uğraşlar sonucu evden 4 kamyon dolusu çöp çıkarttı. Belediye ekipleri tarafından tamamen boşaltılan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte kokuların daha da arttığını belirten mahalle sakinleri, “Koku iyice artınca sokaktan geçemez olduk. Mahalleye hastalık yayılacak diye korku içerisindeydik. Durumu Osmangazi Belediyesi’ne bildirdik. Ekipler, tüm çöpleri çıkarttıktan sonra evi temizleyip, ilaçladı. Belediye ekiplerinden Allah razı olsun.” diye konuştu.

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