İTSO üyelerine özel eğitim protokolü

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Bilge Danışmanlık ve Oyun Evi ile imzaladığı protokolü çerçevesinde kuruma kayıt esnasında üyelerine önemli avantajlar sağladı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) üyelerine avantaj sağlamaya yönelik gerçekleştirdiği indirim protokollerine bir yenisini daha ekledi. İTSO ile Bilge Danışmanlık ve Oyun Evi arasında imzalanan protokol çerçevesinde İTSO üyelerinin, Bilge Danışmanlık ve Oyun Evi ile yapacakları kayıtlarda indirim imkânı sağlanacak

Protokol töreninde konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Üyelerimizin ve ailelerinin avantajlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Gün geçtikçe eğitim kalitesini artıran şehrimizde gerek bireysel gerekse kurumsal gelişime katkı sağlayabilmek için bu gibi protokollerimizi önemsiyoruz. Bilge Danışmanlık ve Oyun Evi ile yaptığımız eğitim protokolümüzde üyelerimizin bireysel ve kurumsal anlamda Bilge Danışmanlık ve Oyun Evi ileyapacakları anlaşmalarında indirim sağlanacaktır. İmzalanan protokolün Odamıza, üyelerimize ve kurumumuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Bireysel ve kurumsal profesyonel danışmanlık hizmeti

Bilge Danışmanlık ve Oyun Evi Kurum Ortaklarından Yağmur Akman, “Deneyimli ve alanlarında uzman eğitmen ve yönetici kadromuz ile beraber kaliteli ve verimli hizmet taahhüdü çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek bireysel gerekse kurumsal gelişimi destekleyen çalışmalarımız ile ihtiyaç duyulan alanlarda doğru adımları atarak danışanlarımızın başarıya ulaşmalarında yanlarında yer alıyoruz. Bilge Danışmanlık ve Oyun Evimizde toplumun çekirdeğini oluşturan çocukgençyetişkin bireylere, çift ve ailelere; ‘ÇocukErgenYetişkin Psikolojik Danışmanlık’, ‘Oyun Terapisi’, ‘Çocuk Resim AnaliziÇocuk Değerlendirme Testleri’, ‘Aile Danışmanlığı’, ‘Yaşam Koçluğu’, ‘Öğrenci KoçluğuEğitim Danışmanlığı’, ‘Dil Ve Konuşma Terapisi’ konu başlıklarında koruyucu, önleyici, geliştirici ve eğitici danışmanlık sunuyoruz. Bununla birlikte organizasyonların, onları oluşturan bireylerin ve yöneticilerinin; yönetsel, örgütsel ve bireysel perspektifte bugün ve gelecekteki bilgi ve beceri geliştirme gereksinimlerini karşılıyor, sorunlarına birlikte çözümler oluşturuyor ve destek oluyoruz. Eğitimlerimizi, her kurumun ihtiyacına özel olarak veriyoruz. Şirketlerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış pratik ve uygulanabilir eğitim/danışmanlık hizmetlerimizi en üst kalitede sunmaya özen gösteriyoruz. Bu noktada ise ‘Etkin İletişim ve Empati’, ‘Zor Zamanlarla Başa Çıkma (Stres ve Zaman Yönetimi)’, ‘Kurum İçi İletişim’, ‘İkna Etme Teknikleri’, ‘Takım Çalışması’, ‘İş Yaşamında Profesyonellik ve Bireysel Kalite’, ‘Eğitimcinin Eğitimi’, ‘NLP ile Kişisel Gelişim’, ‘Hipnotik Dil Kalıpları’, ‘DiksiyonHitabet ve Beden Dili Eğitimi’ konu başlıklarında destekler sunuyoruz. Bugün İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız ile bir araya gelerek İTSO Kart sahiplerine yönelik bir protokol imzalıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz protokolümüzün neticesinde İTSO Kart üyelerine indirim imkânı sunmaktayız. Protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyor, başta İTSO Başkanımız Yavuz Uğurdağ olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.