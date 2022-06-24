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Engelleri ortadan kaldıran şampiyona Türkiye’nin devlerini Terma City ağırlıyor. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig’inde Play-Off heyecanı Yalova'da başlıyor.

İHA

Engelleri ortadan kaldıran şampiyona Türkiye’nin devlerini Terma City ağırlıyor. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig’inde Play-Off heyecanı Yalova'da başlıyor.

Yalova Terma City’nin katkıları ile düzenlenecek 2530 Haziran 2022 ülkemizin tekerlekli sandalye basketbolunun en iyi takımları ve oyuncuları Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Gazişehir Gaziantep Yalova’da şampiyonluk için mücadele edecek.
Karaderili Şirketler Grubu’na bağlı Yalova Terma City'nin Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu "2530 Haziran arası şampiyonluk için mücadele maçlarının heyecanı yaşayacağız" dedi. Çiloğlu “Yalova’da oynanacak ve 5 gün sürecek Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Beşiktaş, Fenerbahçe gibi dev takımlarının yer aldığı şampiyonluk mücadelesinde, hakemleri, federasyon yetkililerine ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece onurluyuz. Engelli sporcularımıza kapılarımız ardına kadar açık, onlar için elimizden gelen tüm engelleri kaldırıyoruz. Terma City olarak gerek spora gerek engel tanımayan sporculara desteğimiz devam edecek. Avrupa’nın en önemli organizasyonunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hem Yalova iline hem de spora katkımız olduysa ne mutlu bize. Basketbolun kalbi Yalova’da atıyor. Tüm takımlara bu mücadelede başarılar diliyorum. Şampiyon Yalova’ da belli olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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