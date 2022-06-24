Bursa’da boya fabrikasındaki yangın söndürüldü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir kumaş boyası fabrikası alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesi Işıklı Mahallesi’nde yol üzerindeki kumaş boyası fabrikası saat 16.00 sıralarında yanmaya başladı. Kumaş boyasında kullanılan kimyasalların tutuşmasıyla yangın bir anda büyüdü. Çevreden alevleri ve siyah dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline ulaşan ekipler, yangını yaklaşık 1,5 saatlik müdahaleyle söndürdü. Siyah dumanlar Mudanya Yeni Mahalle başta olmak üzere birçok noktadan da görüldü. Yangına müdahale eden bir itfaiye erinin koruyucu pantolonuna sıçrayan kimyasal madde, itfaiye erinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. İtfaiye eri sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesinin ardından görevine geri döndü. Yangın sonrası meydana gelen hasar ve soğutma çalışmaları dron ile havadan da görüntülendi.

Yangın tamamen söndürülürken, yangının çıkış sebebinin elektrik kontağından olduğu iddia edildi. İmalathanenin yandığı haberini alan işletme sahipleri olay yerinde gözyaşlarını tutamadı. Bir saatten fazla araç trafiğine kapatılan Işıklı köy yolu, yangının sönmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

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