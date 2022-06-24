Paşader'de seçim heyecanı

Bursa Mustafakemalpaşalılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği çatısı altında uzun yıllardır birçok görev ve sorumluluk alan iş insanı Murat Dönmez, Paşader'de yarın yapılacak kongre öncesi “30 yıllık bir sevda” diyerek adaylığını açıkladı.

Bursa merkezde yaşayan 150 bini aşkın Mustafakemalpaşalıların sesi olan Mustafakemalpaşalılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde seçim heyecanı yaşanıyor. Uzun yıllar dernek çatısı altında birçok görev ve sorumluluk alan iş insanı Murat Dönmez adaylığını açıklayarak, “Derneğimizin kurumsal kimliğinin verdiği gücü arkamıza alıp, tüm siyasi görüşlere saygılı ama siyaset üstü ve sadece Mustafakemalpaşa aşkı ile hizmet etmeye geliyoruz.” dedi.

“Paşader'in ana hedefi olan eğitime destek için, iyi günde ve kötü günde hemşehrilerimize omuz vermek için, kültürel değerlerimizi ve ilçemizin güzelliklerini Türkiye'ye duyurmak, kadınlarımızın sesine ses olmak, mahalle derneklerimiz ile bir bütün olup kimseyi ayrıştırmadan, el ele, gönül bağı ile hizmet etmek istiyoruz. “diyen Murat Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

“Paşader'in yardım faaliyetlerinden spor aktivitelerine, öğrenci burslarından hayallerimizi süsleyen arge çalışmalarına kadar, gece gündüz, durmadan, yorulmadan, dinlenmeden hizmet verdim. İyisini yaptık. Şimdi daha da iyisini yapmak için Mustafakemalpaşalılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma derneğimizin başkanlığına adaylığımı tüm kamuoyu ile paylaşıyorum.”

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