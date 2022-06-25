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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğlence merkezine tüfekle ateş açıldı : 1’i polis 6 yaralı

İHA

Eğlence merkezine tüfekle ateş açıldı : 1’i polis 6 yaralı

Orhangazi’de ana yol üzerindeki bir eğlence mekanına pompalı tüfekle ateş açılması sonucu biri polis 6 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan iki kişi Bursa’daki hastanelere sevkedildi.
Olay, saat 03.30 sıralarında Orhangazi’de Ana yol üzerinde bulunan bir eğlence merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eğlenmek için mekana gelen 3 kişi mekanda bir süre eğlendikten sonra dışarı çıktı. Dışarıda bir başka grupla tartışmaları kısa sürede kavgaya döndü. Olay sonrasında 3 kişi mekandan ayrıldı.
Pompalı tüfekle ateş açıldı
Eğlence merkezinin önündeki kavga ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldikleri esnada mekandan ayrılan 3 kişiden H.C. (56) elinde tüfekle yolun karşı tarafından eğlence mekanında doğru ateş etti.
Biri polis 6 kişi yaralandı
Eğlence mekanından kapanış saatinde gerçekleşen olay sonrasında olay yerinde olan polis memuru Özgür Kaya (44) sırtına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Olayda eğlence merkezinde çalıştıkları belirlenen Süleyman Önen (28), Fatih Demircan (31) ağır yaralandı. Yine eğlence mekanının önünde bulunan B.U. (35), S.U.(26) ve F.U. (28) tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralandılar. Yaralılardan polis memuru Özgür Kaya’nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrasında yaralılar özel araç ve ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ağır olan Süleyman Önen ve Fatih Demircan hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi.
Polis geniş güvenlik önlemi aldı
Olay sonrasında hastane ve eğlence merkezinin önüne çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.
2 kişi gözaltına alındı
Olay sonrasında harekete geçen polis ekipleri 3 kişilik grup içinde yer aldıkları belirlenen M.D. ile A.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı. Eğlence merkezine tüfekle ateş açtığı ileri sürülen H.C.’nin yakalanması için ise polis ekipleri araştırma başlattı. Savcılık ve polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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