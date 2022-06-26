Gençler pandemi sonrası sağlık çalıştay’ında buluştu

Gürsu Adrenalin Park, “Salgın sonrası Türkiye’de Gençlik ve Sağlık Çalıştayı” na ev sahipliği yaptı.

Türkiye Ulusal Ajansı iş birliğiyle, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı’nın Ericek Adrenalin Park’ta gerçekleştirdiği “Salgın Sonrası Türkiye’de Gençlik ve Sağlık Çalıştayı” nda gençlerin, pandemi sürecinin toplumsal yaşamdaki etkileri ve sürecin getirdiği değişimler üzerine geldikleri nokta ve yeni farkındalıkları değerlendirildi.

Gürsu Belediyesi Adrenalin Park Tesisi’nde gerçekleştirilen programa katılan gençlerin; Pandemi döneminde halk sağlığına genel bakış, STK’ların pandemi sürecinde gençlere yönelik faaliyetleri, pandemi döneminin sağlık politikaları ve ekosistem boyutuyla değerlendirilmesi, pandemi döneminde sağlık politikalarının etik zeminde yönetilmesi, pandemi sürecinde dijitalleşme, medya okuryazarlığı ve eleştiren düşünme yönüyle değerlendirilmesi, youtpass eğitimi ve sertifika verilmesi, europass öz geçmiş hazırlama eğitimi, pandemi sonrasında sağlık alanındaki girişimcilik faaliyetleri değerlendirilmesi, sağlık alanındaki sosyal girişimcilik faaliyetlerinin değerlendirilmesi, pandemi sonrası gelişiminin incelenmesi başlıklarında oluşan yeni farkındalıkları değerlendirildi.

“Salgın Sonrası Türkiye’de Gençlik ve Sağlık Çalıştayı” konulu programda gençlerle bir araya gelen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Pandemi sürecinin neden olduğu toplumsal yaşamımızdaki değişimlere maruz kalan çocuklarımız ve gençlerimizin hayatı, bugünü ve yarını algılayışları da sürecin etkileriyle şekillendi. Bu bağlamda, gençlerimizin sağlık alanındaki girişimcilik anlayışında da çok boyutlu gelişmelere imza atmaları yönünde iyi bir ivme kazanılmış diyebiliriz. Gençlerimizin tüm dünya toplumlarını etkileyen pandemi sürecinin ardından sağlık alanındaki gelişmelerde oynayacakları roller ve pandemi sürecine ilişkin sağlık alanındaki gelişim ve değişimlerin irdelendiği çalıştayın gençlerimize yeni ufuklar açması temennisiyle, programın gerçekleştirilmesini sağlayan Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı’na teşekkür ediyorum. Gençlerimizin gelişen dünya koşullarıyla yoğrularak yetişmesini sağlamak amacıyla Belediyemiz Eurodesk Temas Nokta’mız aracılığıyla, gençlerimizi dünya gençliğiyle buluşturduğumuz faaliyetlerimize katılmaya bekliyorum. Gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak tüm etkinliklerde de Adrenalin Park’ımızda ev sahipliği yapmaya hazırız” dedi.



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