Yıldırım’da Yaz Akademisi başladı

Yıldırım Belediyesi, Siyaset ve Medya, Düşünce ve Medeniyet, Strateji Güvenlik Okulu, Beyti Makdis ve Balkan Şehirleri akademilerinden sonra Yaz Akademisi’nin startını verdi.

Yıldırım Medresesi’nde gerçekleştirilecek ve alanında uzman 12 akademisyenin katılımıyla düzenlenecek Yaz Akademisi’nin ilk konuğu Prof. Dr. Kasım Küçükalp ve Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün oldu. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yaz Akademisi eğitimlerinin tüm vatandaşlarımız için güzel bir başlangıca vesile olmasını ve derslere katılan bütün kursiyerlerimizin eğitimden maksimum verimi almasını diliyorum” dedi.

Prof. Dr. Kasım Küçükalp, “‘Geçmişten Günümüze Mahremiyetin Dönüşümü’ konusu üzerine konuşurken, ‘Şehir, Kent ve İnsan’ başlıklı bir konuşma yapan Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, “Şehirler geçmişten bugüne belli başlı kültürel yapılarını taşırken kentler sonrasında oluşmuş daha mekanik yapılardır. Şehir, kendi içinde estetik değerlerini ve ahlaki yaşam formlarını oluştururken kentler tamamen suni bir yapılaşmayı içerirler. İnsan şehir ve kentte yaşarken bu minval üzere değerlendirmeler aslında hayata dair bir anlam dünyası oluşturur” diye konuştu.

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