Gemlikli gençler doğal hayata dikkat çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gemlikli gençler doğal hayata dikkat çekti

İHA

Gemlikli gençler doğal hayata dikkat çekti

Gemlik Kent Konseyi Gençlik Meclisi, üç gün süren “Z Fest”te çevre temizliği ve doğayı koruma hakkında etkinlikler gerçekleştirdi.
Gemlik Gençlik Meclisi, son dönemde gerçekleştirdiği ses getiren çalışmalarına bir yenisini ekledi. “Z Fest” adıyla düzenlenen kamp programında katılımcılara doğayı koruma ve çevre bilinci anlatıldı. Haydariye Yeşil Vadi’ye üç gün süren kamp programına Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da katıldı.
Ulaşım ve konaklamanın ücretsiz olduğu kamp programına gençler kendi çadırları ile katıldılar. Programda film gösterimi, oyunlar, pankart atölyesi, doğa yürüyüşü gibi etkinliklerin yanı sıra konuşmalar da gerçekleşti. Başkan Sertaslan’ın çevre sorunları ve çözüm önerilerini paylaştığı konuşmasının yanı sıra sosyal medya fenomenleri İdil ve Burak Duran, Gençlik Örgütleri Forumu’ndan Mustafa Onur Kaygısız, İstanbul Kuş Rasathanesi Derneği’nden Süreyya İsfendiyaroğlu, Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Hakan Uğur, Gemlik Çevre Platformu’ndan Av. İsmail İşel, DOĞADER’den Murat Demir de programlarda gençlerle bir araya geldiler. Ayrıca Hale Nur Ünlü’nün eğitmenliğinde yoga programı gerçekleşirken Gemlik Yaşam Atölyesi ile doğa yürüyüşü yapıldı. Gençler, müzik grubu Risus ile doyasıya eğlendiler.
“Gençlerin taleplerini önemsiyoruz”
Gemlik Gençlik Meclisi’nin örnek çalışmalar gerçekleştirdiğini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan şöyle konuştu: “Her zaman gençlerin istek ve beklentilerini ön plana alıyoruz. Gemlik’i gençler için bir çekim noktası haline getirmek için pek çok çalışma gerçekleştiriyoruz. Kent Konseyimizin Gençlik Meclisi de çalışmalarımızda bizlere destek olurken kendi düzenlediği programlarla Gemlikli gençlerin neler başarabileceklerini gösteriyor. Doğa ve çevre duyarlılığı gösterdikleri bu programda ise kirlilikten müsilaja, çevremiz ile ilgili her şeyi konuştuk. Gemlik’i geleceğe daha temiz bir şekilde hep birlikte taşıyacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Dünyanın Arkadaşları’ Kültür Akademisi’nde
YEREL HABERLER ‘Dünyanın Arkadaşları’ Kültür Akademisi’nde
Osmangazi’de kriz yönetimi semineri
YEREL HABERLER Osmangazi’de kriz yönetimi semineri
Ulaştıran ekip, sertifikalarına kavuştu
YEREL HABERLER Ulaştıran ekip, sertifikalarına kavuştu
Başkan Erdem: Zor bir dönemde dayanışma içinde çalışıyoruz
YEREL HABERLER Başkan Erdem: Zor bir dönemde dayanışma içinde ...
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay: “Malezya ile ticarette yaşanan gümrük sorunu girişimlerimizle çözüldü”
YEREL HABERLER BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay: “Malezya ile ...
Padişahların manevi zırhı: Dualı gömlekler
YEREL HABERLER Padişahların manevi zırhı: Dualı gömlekler
İnegöl Belediyesi Kurban Bayramına hazır
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi Kurban Bayramına hazır
Mustafakemalpaşa MYO'da mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa MYO'da mezuniyet coşkusu
Ziraatçı akademisyenlerden Kardelen’e tam not
YEREL HABERLER Ziraatçı akademisyenlerden Kardelen’e tam not
Yıldırım’ın ‘Özel’ anneleri üretiyor
YEREL HABERLER Yıldırım’ın ‘Özel’ anneleri üretiyor
Uludağ eteklerinde kaçak yapı operasyonu
YEREL HABERLER Uludağ eteklerinde kaçak yapı operasyonu
Yıldırım ‘da ‘Erguvan Zamanı’ coşkusu
YEREL HABERLER Yıldırım ‘da ‘Erguvan Zamanı’ coşkusu
Ayı ve sarıkız mantarı İtalyan pizzası, Fransız çorbalarına lezzet katıyor Mustafakemalpaşa’da ayı ve sarıkız mantar sezonu başladı
YEREL HABERLER Ayı ve sarıkız mantarı İtalyan pizzası, Fransız ...
AK Mudanya Kadın ve Gençlik Kollarında başkanlar belirlendi
YEREL HABERLER AK Mudanya Kadın ve Gençlik Kollarında başkanlar ...
Büyük bayramlaşma Kurban’ın 3. günü
YEREL HABERLER Büyük bayramlaşma Kurban’ın 3. günü
Otomobile çarpan motosikletli savrulup yaralandı
YEREL HABERLER Otomobile çarpan motosikletli savrulup yaralandı
İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, LGS tercihleri öncesinde rehber öğretmenlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, LGS tercihleri ...
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 17 madalya kazandı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 17 madalya ...
Bursa'da hekimlere yönelik acil obstetrik eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa'da hekimlere yönelik acil obstetrik eğitimi ...
TİGEM tay satışından 5 milyon 265 bin TL gelir elde etti
YEREL HABERLER TİGEM tay satışından 5 milyon 265 bin TL gelir elde ...
Yabani hayvanların saldırısına uğrayan koç tedavi edildi, 'Kahraman' adı verildi
YEREL HABERLER Yabani hayvanların saldırısına uğrayan koç tedavi ...
Hairbysam metaverse dünyasında yerini aldı
YEREL HABERLER Hairbysam metaverse dünyasında yerini aldı
MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu’ndan Cumhurbaşkanına teşekkür ''Türkiye genelinde 11 bin 500 çocuğumuz artık her gün defalarca parmağı delinmekten kurtarılacak. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aileler ve çocuklarımız adına bu duyarlılığı için teşekkür ediyorum''
YEREL HABERLER MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu’ndan Cumhurbaşkanına ...
Otobandaki kaza kameralara böyle yansıdı Radyoda dini sohbet dinlerken kaza anına böyle tanık oldu
YEREL HABERLER Otobandaki kaza kameralara böyle yansıdı Radyoda dini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.