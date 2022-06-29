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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Demir Yumruk' operasyonuna Bursa'dan 5 gözaltı

İHA

'Demir Yumruk' operasyonuna Bursa'dan 5 gözaltı

Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 301'e yükselirken, Bursa'da da 5 kişinin aynı operasyonda gözaltına alındığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve '213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlattı.
Soruşturmayla birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit etti.
Suç örgütlerinin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3’üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi.
Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı 'Demir Yumruk' isimli operasyon gerçekleştirdi. 301 kişi çeşitli illerde gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında suç örgütlerinin liderleri Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak da yer aldı. Yapılan arama çalışmalarında ise yaklaşık 4 kamyon dolusu belge ve ziynet eşyası ile bavullar içinde 500 milyon lira ele geçirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda silah da bulundu. Çetenin maddi açıdan zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı, bu fabrikaları, taşınmazları haciz olmaması için kiraladığı saptandı. Çeteye ait iş yerlerinde ise 25 milyon lira ele geçirildi. Operasyon dahilinde Bursa'da 5 kişi gözaltına alındı. Bursa'daki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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