Cumhuriyet Mahallesi yeni yaşam alanına kavuştu

İnegöl Belediyesi’nin Cumhuriyet Mahallesi Alapınar Sokak'ta hayata geçirdiği Çok Amaçlı Saha ve Koruluk Alan Projesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mezbelelik boş bir arsayken çocukların güvenle oynayıp yetişkinlerin huzur içerisinde oturup sohbet edeceği bir sosyal donatı alanına dönüşen alanda, 197 adet ağaç dikilerek mahallenin oksijen deposu olacak bir korulukta oluşturuldu.

İnegöl Belediyesi, şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdürüyor. İmar planına uygun her alanda vatandaşların nefes alacağı projeler üreten İnegöl Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Alapınar Sokak üzerinde bulunan boş araziyi yeni bir yaşam alanına çevirdi. 3 bin 400 metrekare alan üzerinde; çocukların güvenle oyun oynayıp eğleneceği çok amaçlı bir saha ve etrafında 197 adet ağacın dikildiği, yetişkinlerin huzur içerisinde oturup vakit geçirebileceği bir koruluk alan oluşturuldu.

İçerisinde; 2 bin 263 metrekare yeşil alan, 528 metrekare çok amaçlı saha ve 609 metrekare sert zemin tretuvar alanı bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nin yeni yaşam alanı, dün düzenlenen törenle hizmete girdi. Belediye Başkanı Alper Taban, meclis üyeleri, AK Parti'li yöneticiler ve mahalle sakinlerinin katılım gösterdiği törende, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Bektaş kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Muhtar Bektaş, mahalle sakinlerine de seslendiği konuşmasında, “Açılışını yaptığımız semt sahası ve koruluk alanı mahallemize kazandıran Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bunu yapmak kadar korumak da önemli. Burada da görev mahalle sakinlerimize düşüyor. Ne kadar iyi sahip çıkarsak, yeni hizmetler istemeye yüzümüz olur” ifadelerine yer verdi.



"Tüm talepler üzerinde çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Alper Taban ise vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek şöyle konuştu: “Bugün her ne kadar Alapınar Sokak'ta bu tesisi açsak da esasında tüm mahallemize hizmet verecek bu semt sahası ve koruluk. Mahallemizde de vatandaşlarımızın bizlere bu konuda haklı sitemleri vardı. Çocuklarımızın oynayabileceği, bizlerin oturup vakit geçirebileceği alanlara ihtiyacımız var şeklinde talepler vardı. Yollarımızla, altyapımızla, sularımızla ilgili bizlere ilettiğiniz konu başlıkları vardı. Bunların her birini çalışıyoruz. Hayata geçirebildiklerimiz var, önümüzdeki günlerde geçirebileceklerimiz var, planlayarak kısa ve orta vadede her birini çözüme kavuşturmak istiyoruz.”



"Yapmak kadar korumak da önemli"

"Bu hizmetleri yapmakla bitmiyor. Bazen yapmak kolay, korumak daha zor olabiliyor" diyen Taban, "Onun için ben tüm bu yapılan hizmetleri mahalle sakinlerimize emanet ediyorum. Mutlaka vatandaşlarımız buralara sahip çıkacaktır. Bu gibi alanların sayısını da arttırmaya devam edeceğiz" dedi.



“Verdiğiniz emanete en güzel şekilde sahip çıkacağız”

Başkan Taban, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizler bize bir emanet verdiniz. Bizler de bu emanete en güzel şekilde sahip çıkarak hizmet üretmek istiyoruz. Ben kafama göre çok şeyler yapabilirim ama önemli olan vatandaşın bizlerden ne istediği. Sizlerin istek ve taleplerinize göre kaynaklarımızı da oluşturarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Burada 2 bin 200 metrekarelik yeşil alan, 528 metrekarelik çok amaçlı saha, 600 metrekarelik de tretuvar ve sert zemin alanından oluşan bir tesis var. Aynı zamanda 197 adet yetişkin ağaç dikilerek yeşillendirilmiş bir koruluk var. Ben yapılan çalışmanın mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İyi günlerde kullanmanızı temenni ediyorum.”

Konuşmalar sonrası kurdele kesimi ile açılışı yapılan çok amaçlı saha ve koruluk alanda, vatandaşlara ikramlar da yapıldı. Protokol üyeleri açılış sonrası penaltı atışlarıyla sahada renkli görüntüler oluşturdu.

