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Osmangazi 973 ilçe arasında 23. sıraya yükseldi Hizmette sınır tanımayan Osmangazi’nin yükselişi sürüyor

İHA

Osmangazi 973 ilçe arasında 23. sıraya yükseldi Hizmette sınır tanımayan Osmangazi’nin yükselişi sürüyor

Yoğun göç ve çarpık kentleşmeden bugün sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında Türkiye’nin 973 ilçesi arasında 23. sıraya kadar yükselen Osmangazi, son dönemde yapılan yatırımlarla gözde yaşam merkezlerinden biri oldu.
Bir milyona yaklaşan nüfusu Türkiye’nin en büyük ilçelerin başında gelen Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği yüzlerce hizmetle gerçekleştirdiği dönüşüm, değişim ve gelişim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün İlçelerin SosyoEkonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması’na 2022 yılı raporuna da yansıdı. Yayınlanan raporun sonuçlarına göre Osmangazi yükselişini sürdürerek 973 ilçe arasında 9 basamak daha yükselerek 23. sıraya çıktı. Birçok parametrenin yer aldığı araştırma özellikle yaşam kalitesi ve refah düzeyini gelişmişliği vurgu yapıyor.
Türkiye’ye örnek gösterilen ve etap etap büyüyen Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi ile Demirtaş, Hamitler, Yunuseli, Bağlarbaşı, Güneştepe gibi gelişim bölgelerinde yüz binlerce vatandaş, planlı, güvenli yapılar ve sosyal yaşam alanları ile huzur içinde yaşıyor. Dev kamulaştırma alanları ile ilçeye nefes aldırarak yeni yaşam alanları kazandıran Osmangazi Belediyesi, sadece 364 park ile 1.5 milyon dev yeşil dönüşüm gerçekleştirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak sundukları hizmetlerin ve hayata geçirdikleri yatırımlarının asıl amacının, insanların yaşam kalitesini yükseltmek ve refahı toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırmak olduğunu belirtti. Son dönemde Bursa’nın vizyon projelerinden olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, BAREM, Osmangazi Meydanı, Hisar, Macera Bursa, Atletizm Salonu gibi hizmetler de Osmangazi’deki yaşam kalitesini yükselten en önemli etken oldu.
20092022 yılları arasında Osmangazi’deki dev dönüşüm ve değişim ile birlikte ilçedeki yaşam kalitesi yükselirken, vatandaşlar insan odaklı hizmetlerle huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri sosyal alanlara kavuştu.
İnsan hayatına dokunan sosyal belediyecilik projelerinin yanı sıra yeşil alanlar,
spor tesisleri, meydanlar, modern pazar alanları, çevre yatırımları, hayvanları korumaya yönelik projeler, kültür ve sanat etkinlikleri, iş ve istihdam projeleri Osmangazi’nin tarihi ve doğal güzellikleri ile buluştu.

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