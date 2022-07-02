Bal-Göç Genel Başkan Adayı Emin Balkan: Kongrenin huzur ve güven içinde geçmesini diliyorum

BalGöç Genel Başkan Adayı Prof. Dr. Emin Balkan, yarın yapılacak olan Kongre öncesinde açıklamada bulundu.

BalGöç Genel Başkan Adayı Prof. Dr. Emin Balkan, yarın Yunus Emre Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek olan Kongre öncesinde açıklamada bulundu. Kongrenin huzur ve güven içerisinde geçmesini dileyen Balkan, sözlerine şöyle devam etti.

“Bugün 02.07.2022 tarihinde Nilüfer'de bulunan Bursa BalGöç Genel Merkezi'nde Kayyum Heyeti, 2 Aday ve Temsilcileri, 1 Adayın Temsilcileri ve 2 Hukukçu nezaretinde yapılan toplantıda yarın yapılacak olan Kongrenin selameti için Kongrenin Yönetme görevini Kayyum Heyetine tevdi etme konusunda tüm katılımcılar arasında uzlaşma sağlanmıştır. Bu bağlamda Camianın ve BalGöç gibi güzide kurumumuzun hayrı için Kongrenin huzur ve güven içinde geçmesi umut ve dileğimizle”

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