Bursa'ya şehit ateşi düştü

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev sırasında nehre düşerek şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in acı haberi Bursa'daki baba ocağına ulaştı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kaçakçılara yönelik operasyon sırasında nehre düşen Teğmen Halis Keskin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Sarnıç köyü nüfusuna kayıtlı şehidin Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’ndeki baba ocağına ise acı haberi ulaştı. Yarın uçakla Yenişehir Havaalanına getirilecek olan şehit Teğmen Halis Keskin'in cenazesi, baba evinde helallik alındıktan sonra Büyükorhan Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı sonrası Sarnıç Mahallesindeki mezarlıkta defnedilecek.

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