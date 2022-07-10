Bursa’da yatırımlar hız kesmeden sürecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da yatırımlar hız kesmeden sürecek

İHA

Bursa’da yatırımlar hız kesmeden sürecek

AK Parti İl Başkanlığı’nın bayramlaşma programında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, taş üstüne taş koyabilme amacıyla çalıştıklarını, şehre değer katabilmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.
AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın bayramlaşma töreni, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti MKYK üyesi Ayhan Salman, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç, Mustafa Esgin, Müfit Aydın, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç, MHP İl Başkanvekili Cemal Ersoy, İlçe belediye başkanları, İl Kadın Kolları, Gençlik Kolları, geçmiş dönem milletvekilleri, geçmiş dönem belediye başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram mesajının dinlenmesiyle başlayan törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm Bursalıların Kurban Bayramı’nı kutladı. Tüm dünyanın ve buna paralel olarak Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, bütün dünyanın enflasyonla, enerji dar boğazıyla, enerjideki fiyat artışlarıyla mücadele ettiğini belirtti. 2 yıl süren pandeminin etkilerinin de hala etkisini gösterdiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Allah'a hamdolsun Türkiye dünkü Türkiye değil. Çok güçlü bir liderimiz var. Cumhur İttifakı olarak taş üstüne taş koyabilme amacıyla çalışıyoruz. Yerel yöneticiler olarak şehrimize değer katabilmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu psikolojiyle yolumuza devam ediyoruz. Bunları ısrarla görmezden gelen, hiçbir projeleri olmadan ve alternatif ortaya koymadan iftira atan bir kesim de var. Ancak necip milletimizin bir kuyumcu terazisi hassasiyetiyle bunları değerlendireceğine inanıyorum” dedi.
“Yerelde dinamizmi muhafaza etmek adına hem Büyükşehir Belediyesi hem de ilçe belediyeleri, ulaşım projeleri başta olmak üzere birçok konuda yatırımlarını sürdürüyor” diyen Başkan Aktaş, “17 ilçemizin tamamını kapsayan önemli yatırımları, Ankara’dan ve Bursa’dan tüm kademelerimizle takip ediyoruz. Başkaları konuşmaya devam etsin. Bizler işimize odaklanacağız. Zor süreci güçlü Türkiye olarak geride bırakacağımıza inanıyorum. Her zamankinden çok daha fazla çalışmalıyız ve daha fazla sahada olmalıyız. Dedikodulara ve iftiralara kulaklarımızı kapatarak hassasiyetle sonuna kadar çalışmalıyız. Herkesin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum” diye konuştu.
AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve törende söz alan Bursa Milletvekilleri, Devlet Eski Bakanı Faruk Çelik, eski dönem il başkanları ve milletvekilleri de konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Konuşmaların ardından partililer sırayla protokolle bayramlaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmangazi’de kurban kesim yerleri temizlenerek dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Osmangazi’de kurban kesim yerleri temizlenerek ...
Otomobil zeytinliğe uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil zeytinliğe uçtu: 3 yaralı
Bursa Büyükşehir sanatta 3. boyuta geçti
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir sanatta 3. boyuta geçti
Bursa’da ölüme meydan okuyan sürücü, anayolda geri geri gitti
YEREL HABERLER Bursa’da ölüme meydan okuyan sürücü, anayolda geri ...
Yemek bulamayan domuz sürüsü köye indi
YEREL HABERLER Yemek bulamayan domuz sürüsü köye indi
(Özel) Bursa’da milyonluk evlerin arasında tarımla uğraşıyorlar
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da milyonluk evlerin arasında tarımla ...
Bursa'da öfkeli boğayı zor zapt ettiler
YEREL HABERLER Bursa'da öfkeli boğayı zor zapt ettiler
Yunuslardan Gemlik Körfezi'nde görsel şölen
YEREL HABERLER Yunuslardan Gemlik Körfezi'nde görsel şölen
Bursa’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
YEREL HABERLER Bursa’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
İbrahim dedenin hayrat bahçesinden meyve koparmak serbest Baba oğul, yoldan geçenler yesin diye 25 yıldır hazine arazilerinde meyve yetiştiriyor
YEREL HABERLER İbrahim dedenin hayrat bahçesinden meyve koparmak ...
Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı
Fettah Can bayramda memleketi Bursa’da sahne aldı
YEREL HABERLER Fettah Can bayramda memleketi Bursa’da sahne aldı
Bursa'da sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, cadde ...
İnegöl'de bayramın birinci günü sağanak sele sebep oldu
YEREL HABERLER İnegöl'de bayramın birinci günü sağanak sele sebep ...
Bursa'da kaçan kurbanlıklar trafiği birbirine kattı
YEREL HABERLER Bursa'da kaçan kurbanlıklar trafiği birbirine kattı
Bursa'da kavgada kurban pazarı savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Bursa'da kavgada kurban pazarı savaş alanına döndü
Başkan Usta'dan emekçilere bayramda zam müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Usta'dan emekçilere bayramda zam müjdesi
Kurbanlık aldıkları keçi doğum yapınca kesmekten vazgeçti
YEREL HABERLER Kurbanlık aldıkları keçi doğum yapınca kesmekten ...
Bursa'da jandarmadan kaçak tütün operasyonu; 237 bin 121 TL ceza
YEREL HABERLER Bursa'da jandarmadan kaçak tütün operasyonu; 237 bin ...
Aktaş, yabancı öğrencilerle kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Aktaş, yabancı öğrencilerle kahvaltıda buluştu
Kurbanlık koyun mağazaya girdi, içerideki panik kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Kurbanlık koyun mağazaya girdi, içerideki panik ...
Başkan Oktay Yılmaz bayramı Tatbikat Camii’nde karşıladı
YEREL HABERLER Başkan Oktay Yılmaz bayramı Tatbikat Camii’nde ...
(Özel) Yurt dışında çalışanlar için Yargıtay'dan flaş karar Yargıtay'dan gurbetçi işçiler için emsal karar
YEREL HABERLER (Özel) Yurt dışında çalışanlar için Yargıtay'dan flaş ...
Kurban trafiği köprü trafiğini aratmadı Binlerce insan hayvan pazarına hücum edince kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER Kurban trafiği köprü trafiğini aratmadı Binlerce ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.