Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu

Mehmet İNAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)BURSA´nın Mudanya ilçesinde denizde at yüzdüren apranti (genç at binicisi) Uğurcan Demirbaş (18) boğuldu. Demirbaş´ın ölümünü Türkiye Jokey Kulübü (TJK) duyurdu.
Olay, Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi´nde meydana geldi. Denizde at yüzdüren Uğurcan Demirbaş, boğuldu. TJK, Demirbaş´ın ölümünü yayımladığı taziye mesajıyla duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sahalarımızın genç aprantilerinden Uğurcan Demirbaş´ın, 13 Temmuz Çarşamba günü Bursa´da geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 2004 yılında Ardahan´da doğan Demirbaş, Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi´nden 2020 yılında mezun oldu. İlk yarışına 27 Kasım 2020´de Bursa Osmangazi Hipodromu´nda katılan ve toplam 85 yarışta at binen Demirbaş, ilk ve tek birinciliğini Bursa Osmangazi Hipodromu´nda 13 Haziran 2022´de Kademova isimli safkanla elde etmişti. Merhuma Allah´tan rahmet, kederli ailesi ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz."
Genç apranti Uğurcan Demirbaş, Osmangazi Hipodromu´nda 13 Haziran´da düzenlenen yarışta, Kademova isimli safkan atla ilk birinciliğini elde etmişti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Mehmet İNAN
2022-07-13 15:47:54
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