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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir Belediyesinden jet hızıyla 'tırtıl' operasyonu

İHA

Yenişehir Belediyesinden jet hızıyla 'tırtıl' operasyonu

İlçe genelinde ayçiçeği tarlalarını istila etmeye başlayan çayır tartılıyla mücadelede çiftçilerin imdadına Yenişehir Belediyesi yetişti.
Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş’ın “Ayçiçeği tarlalarını istila eden ‘çayır tırtılı’ (Loxostegesticticalis), Yenişehir’de de zarara yol açtı. Tedbir alınmadığı takdirde çiftçinin bu yıl verim alması imkânsız” açıklamasının ardından Yenişehir Belediyesi harekete geçti. Belediyede derhal kriz masası kuran Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, konuyu Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası yönetimiyle görüştü. Ardından ilçe genelinde durum tespiti yapılması kararlaştırıldı ve oluşturulan ekipler, zamanla yarışarak Yenişehir’in tarım arazilerinde tarama yaptı. Yapılan ilk tespitlere göre, Marmara Bölgesi’nde görünen çayır tırtılının Yenişehir genelinde toplam 65 bin dönüm ayçiçeği ekili alanda bin 300 dönüme zarar verdiği belirlendi.
Konuyu bilim insanlarıyla da görüşen Başkan Davut Aydın, Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne söz konusu zararlıyla havadan mücadele için özel bir firmadan 2 adet ilaçlama ‘drone'u kiralanmasını istedi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Davut Aydın, “Arkadaşlarımız ‘drone’lerin kiralama işlemini tamamladı. Tek bir drone 12 dakikada 25 dönüm araziyi ilaçlıyor. Merkez ve kırsal mahallemizde gerçekleştireceğimiz ilaçlamanın tüm maliyetini Yenişehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız. İlaç alımı için 400 bin TL kaynak ayırdık. Yeter ki çiftçimizin yüzü gülsün, emeği zayi olmasın. Gerekirse bütçe takviyesi de yapacağız” dedi.
İlaçlama işlemine bu sabah itibariyle başlandığını duyuran Başkan Davut Aydın, “Zararlıyla mücadelemiz Yenişehir Belediyesi, Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yenişehir Ziraat Odası ve 2 drone kiraladığımız özel firma işbirliği ile yapılacak. Koordinasyonu Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sağlayacak. Çiftçimizin derdi bizim derdimiz. Hiç merak etmesinler, telaşa kapılmasınlar, hep birlikte bu zararlıyla mücadeleden başarıyla çıkacağız” diye konuştu.

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