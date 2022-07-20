Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım çiftliği küle çevirdi, o anlar dronla havadan görüntülendi

Bursa'da tadilat yapılan çiftlikte kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım saman balyalarına sıçradı. Alev alan balyalar nedeniyle çiftlik küle döndü. Yanan samanlık dronla havadan görüntülendi.

Olay Mudanya ilçesi Güzelyalı Eğitim mahallesi Arabayolu cadde üzerinde bulunan Barış Oktay'a ait çiftlikte saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiftlikte tadilat yapan işçilerin kullandığı kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım saman balyalarının arasına girdi. Tutuşan balyalardan rüzgarın da etkisiyle savrulan alevler tüm samanlığa sıçradı. Çiftlik sahibinin bahçe hortumlarıyla müdahale ettiği yangın kısa sürede Mudanya ilçesinin birçok yerinden görüldü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, Nilüfer Arama Kurtarma Derneğinin gönüllü ekipleri olay yerinde çalışma yapan ekiplere yardıma gitti. Kısa sürede olay yerine gelen 7 itfaiye aracı ve 20 personel yangına müdahale etti. Çiftlikte çalışan bir işçi itfaiye ekiplerine yardım ederken dumandan etkilendi. İşçi olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın anları ve ekiplerin çalışmaları ise dronla havadan görüntülendi.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından hasar tespiti yapılacağı öğrenilirken, polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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