AK Parti kadroları sahada

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Bursa’nın gücüne güç, değerine değer katacak çalışmaları Bursa Halkı’ndan aldığımız güçle yürütüyoruz” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan 17 ilçe belediye başkanları ile toplantıda bir araya geldi. AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Gürkan, tüm teşkilatları, belediye başkanları ve milletvekilleri ile Bursa’nın her mahallesinde Bursa Halkı’nın taleplerinin yerinde tespiti ve çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Gürkan, tüm ekonomik potansiyelleri, tarihi ve doğal güzellikleri ile Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olan Bursa’nın hak ettiği hizmetleri alabilmesi için topyekun sahada olduklarını belirtti. Gürkan, "Bursa’yı her noktasını ele alarak bir bütün halinde gelecek vizyonuna taşımak için her kesimden halkının görüş ve önerilerini alıyoruz. Bursa’yı Bursa halkı ile birlikte yönetiyoruz. AK Parti Teşkilatlarının ve hizmet anlayışının 20 yıldır Bursa’ya kattığı kazanımları artarak devam etmesi için merkezi hükümet ve yerel yönetimler nezdinde yoğun mesailere imza attık. Bursa’nın gücüne güç, değerine değer katmak için Bursa Halkı’ndan aldıkları destekle çalışmalar yapıyoruz" dedi.

