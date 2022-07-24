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Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu

DHA

Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu


Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)-BURSA´da Aydın S., kirasını ödemediği gerekçesiyle kiracısı Kamuran Pınar A.´yı mahkemeye verdi. Borcunun ödemeyen ve duruşmalara katılmayan Kamuran Pınar A.´nın evden tahliyesine karar verildi. İcra ekibinin çilingir yardımıyla girdiği evin kilitli ve çöple dolu bir odasından ise 9 yaşındaki bir çocuk baygın halde bulundu. Çocuğun Kamuran Pınar A.´nın yeğeni olduğu, kız kardeşinden 2 yıl önce aldığı ve çöplerle dolu kilitli bir odada yaklaşık 1 yıldır tuttuğu öğrenildi. Çocuğun tırnakları ile saçlarının uzadığı, vücudunda yaralar olduğu ve çok zayıf kaldığı görüldü. 
Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi´nde bulunan bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.´ya kiraya verdi.  Ancak Kamuran Pınar A., ev sahibine hiç kira ödemedi. Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4´üncü İcra Hukuk Mahkemesi´nde görülen davalara Kamuran Pınar A. katılmadı. Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar A.´ya tebligat gönderdi. Ancak Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliyesi edilmesini kararlaştırıldı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasının ardından ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta ise `Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm!´ yazıldığı görüldü. Duvarda not kağıtlarına yazılıp, duvara yapıştırılan farklı dildeki onlarca not ise dikkat çekti. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı.
EVE YENİDEN ÇİLİNGİRLE GİRDİ
İcra ekibi geldiği sırada evde olmayan Kamuran Pınar A., eve gelince kilidi değiştirilen kapıyı açamadı. Bunun üzerine Kamuran Pınar A., dün çilingir çağırıp, eve girdi. Evin pencerelerinin kapatıldığını ve perdelerin çekildiğini gören davacı avukatı Batuhan Arısoy, polise haber verdi. Eve gelen polis ekipleri, mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle Kamuran Pınar A.´yı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
ÇÖP EVDEN `ÇOCUK´ ÇIKTI
Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kitli olduğunu saptadı. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü. 
ÇOCUK YEĞENİ ÇIKTI
Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar A.´ya ulaşamadı. Çocuğun Kamuran Pınar A.´nın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu ve ismin de Cem Muhammet A. olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.´nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli bir odada tuttuğu belirlendi. Cem Muhammet A., hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Kamuran Pınar A. yeniden gözaltına alındı.
'7 AYDIR ELEKTRİK VE SUSUZ YAŞIYORLARDI'
Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Batuhan Arısoy, ""Müvekkilim evini bir öğretmene verdiğini düşünüyordu. Yanında kızıyla beraber gelmiş ve hani oturmak için kiralamışlar. Müvekkilim de öğretmen olduğundan dolayı, anneli kızlı olduğundan dolayı evi kiraya vermiş. Fakat kiralandıktan sonra hiçbir şekilde kiralar ödenmemiş. Müvekkilimin birçok uyarısına rağmen kira ödememekte kiracı direnmiş. Bunun üzerine müvekkilim bize başvurdu. Biz de bu konuyla ilgili icra takibi başlattık ve devamında kiralar ödenmediği takdirde tahliye için icra hukuk mahkemesine başvurduk. Bu arada müvekkilim de tabii irtibat halindeyiz ve evin elektrik ve suyunun kesilmesini sağladık. Yani yaklaşık 7 aydır evde elektrik ve susuz yaşıyorlardı. Bunun üzerine mahkeme kiracılar için tahliye kararı verdi. Tahliye kararı verdikten sonra karar kesinleşince icra memurlarıyla beraber eve geldik ve çöp ev çıktı. Biz davayı açtıktan sonra apartman sakinlerinden ve çevreden sürekli bize şikayette bulunuyorlardı. Hani ev çok kokuyor. Bir an önce mahkemeden kararı alın gelin, diye. Çünkü yaşanılacak gibi değildi. Bırakın evi, komple binayı koku sarmıştı. Biz de bunun için mahkemeye bildirdik. Bu durumlardan dolayı hızlı bir şekilde tahliye kararı aldık. Tahliye kararı aldık fakat kapıyı açtıktan sonra böyle bir manzarayla karşılaştık" dedi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2022-07-24 09:46:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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