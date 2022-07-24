Yıldırım'ın yolları sil baştan yenileniyor

Yıldırım Belediyesi, ilçenin dört bir yanında asfalt kaplama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İlçe genelinde vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri için çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, 71 mahallede planlanan program dâhilinde yol çalışmalarına devam ediyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son olarak Mimar Sinan Mahallesi 5. Kavalı Sokak ve 1. Meydan Sokak’ta bordür ve tretuvar çalışmaları tamamlanan yolları asfalt ile kapladı. Alanda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçeyi güzelleştirmek için canla başla çalışan ekiplere teşekkür etti. ‘Daha güzel ve yaşanabilir bir Yıldırım’ için çalıştıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Belediye ekiplerimiz, ilçemizin birçok noktasında altyapı ve üst yapı çalışmaları sürdürüyor. Yıldırım’ın bütün cadde ve sokaklarında talep ve ihtiyaçlara göre eksiklikleri gideriyoruz. Mevcut yollarda yenileme çalışmalarının yanı sıra yeni imar yolları açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatacak ciddi ulaşım yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, daha yaşanabilir bir Yıldırım inşa etmek hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2022 yılının ilk 7 ayında 26 bin ton asfalt serim çalışması gerçekleştirdik. Tüm imkânlarımızı seferber ederek Yıldırım için hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’a hizmet için yola çıkarken hemşehrilerimize daha ulaşılabilir bir Yıldırım sözü vermiştik. Bunun için şehrimizin en önemli gündemi olan trafik ile ilgili Yıldırım Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mimar Sinan Mahallesi’ne Meydan Sokağın yapılmasıyla birlikte ilçemize yatay bir yol kazandırmış olduk. Bu noktada Yıldırım Belediyesi olarak dönüşüm çalışmalarıyla yeni yolların kazandırılması, kamulaştırma çalışmalarıyla yol üzerindeki binaların kamulaştırılması ve mevcut kamu arazilerinden belli tahsislerin alınarak yol işlemlerinin yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1. Meydan Sokak ilçemize hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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