O söz, boşanma sebebi sayıldı "On tane karı bulurum, bir ana bulamam" sözü boşanma sebebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

O söz, boşanma sebebi sayıldı "On tane karı bulurum, bir ana bulamam" sözü boşanma sebebi

İHA

O söz, boşanma sebebi sayıldı "On tane karı bulurum, bir ana bulamam" sözü boşanma sebebi

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay, "On tane karı bulurum ama bir tane ana bulamam" sözünü boşanma sebebi saydı. Yüksek Mahkeme; bu söze maruz kalan kadının manevi tazminat almasının önünü açtı.
Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesi'ne müracaat etti. Tarafları dinleyen Mahkeme, karı kocayı eşit kusurlu bulup, tarafları boşadı. Kararı davacı karşı davalı kadın temyiz etti. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "On tane karı bulurum ama bir ana bulamam" diyen kocayı ağır kusurlu saydı. Kararda şöyle denildi:
"Mahkemece, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğu gerekçesiyle davalıkarşı davacı kadının tazminat talepleri reddedilmiştir. Oysa ki, ilk derece mahkemesince kadına yüklenen 'Elindeki bıçak ile davalıya saldırma' vakıasından sonra evlilik birliği devam etmiştir. O halde davacı erkeğin, kadının bu kusurlu davranışını affettiği ve en azından hoşgörü ile karşıladığının kabulü gerekir. Affedilen ve hoşgörülen olaylar karşı tarafa kusur olarak yüklenemez. Mahkemece tespit edilen ve gerçekleşen olaylara göre eşine 'Sürtük, kaltak' şeklinde hakaret eden, 'Yüzüğünü bırakıp eşyalarını da alıp git' diyerek evden kovan, eşini kastederek tanığa, 'Nerede kaldığı, ne yaptığı belli değil, ben 10 tane karı bulurum, ancak bir tane ana bulamam' dediği anlaşılan erkeğin, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda ağır kusurlu olduğu anlaşılmıştır. Hal böyle iken; tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak, kadının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Mahkemece davalıkarışı davacı kadının çalışması sebebiyle sabit geliri olduğu ve boşanma yüzünden yoksulluğa düşmeyeceği gerekçesi ile yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillere göre, kadının yargılama aşamasında asgari ücretle işe başladığı, yalnız yaşadığı, kira giderinin bulunduğu ve adına kayıtlı herhangi bir malvarlığının olmadığı, buna karşılık davalı erkeğin ise: polis memuru olduğu ve arkadaşları ile birlikte kiralık evde oturduğu anlaşılmıştır. Asgari ücret seviyesindeki gelirin kişiyi yoksulluktan kurtarmayacağı ortadadır. Asgari ücret seviyesinde gelir elde eden davalı karşı davacı kadın yararına yoksulluk nafakası koşulları gerçekleşmiş olup, elde ettiği gelir kadını yoksulluktan kurtaracak düzeyde değildir. Mahkemece davalı karşı davacı kadın lehine Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi gereği uygun bir miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekirken, yazılı şekilde isteğin reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da trafikteki tehlikeli anlar kameralarda
YEREL HABERLER Bursa'da trafikteki tehlikeli anlar kameralarda
flaş
YEREL HABERLER flaş
Robotik omurga cerrahisi artık Türkiye’de Omurga ameliyatlarında robot dönemi başlıyor Omurga ameliyatı korkusu robotik omurga cerrahisi ile bitiyor
YEREL HABERLER Robotik omurga cerrahisi artık Türkiye’de Omurga ...
İçmimar Arslan: “Karakterli mekanlar işin ehilleriyle üretilir”
YEREL HABERLER İçmimar Arslan: “Karakterli mekanlar işin ehilleriyle ...
Kampanyalarla müşterilerinin bütçesini koruyor
YEREL HABERLER Kampanyalarla müşterilerinin bütçesini koruyor
Damadı havuza attılar, suda çiftetelli oynadılar Bursa'da arkadaşları çiçeği burnunda damada yapmadığını bırakmadılar
YEREL HABERLER Damadı havuza attılar, suda çiftetelli ...
Yanan aracını saniye saniye kayda aldı Bursa’da seyir halinde olan araç alev topuna döndü
YEREL HABERLER Yanan aracını saniye saniye kayda aldı Bursa’da seyir ...
Bursa'da facia teğet geçti...O anlar kamerada Kontrolden çıkan tır, petrol istasyonuna çarpmaktan son anda kurtularak devrildi
YEREL HABERLER Bursa'da facia teğet geçti...O anlar ...
Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
Bursa'da sünnet düğünündeki tavuklu pilavdan zehirlenenlerin sayısı 200'ü aştı
YEREL HABERLER Bursa'da sünnet düğünündeki tavuklu pilavdan ...
Faciaya ramak kaldı Demir yüklü tır akaryakıt istasyonuna ramak kala devrildi
YEREL HABERLER Faciaya ramak kaldı Demir yüklü tır akaryakıt ...
Hayvan çiftliğinde yangın çıktı, 60 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Hayvan çiftliğinde yangın çıktı, 60 hayvan telef oldu
Ağrıları hafifletmesiyle bilinen en iyi 9 gıda
YEREL HABERLER Ağrıları hafifletmesiyle bilinen en iyi 9 gıda
Hayvan çiftliğinde yangın çıktı, 60 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Hayvan çiftliğinde yangın çıktı, 60 hayvan telef oldu
Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
Sünnet düğününde dağıtılan yemekten 100 davetli zehirlendi (2)
YEREL HABERLER Sünnet düğününde dağıtılan yemekten 100 davetli ...
Bursa'da sünnet düğünündeki tavuklu pilavdan zehirlenenlerin sayısı 200'ü aştı
YEREL HABERLER Bursa'da sünnet düğünündeki tavuklu pilavdan ...
Faciaya ramak kaldı Demir yüklü tır akaryakıt istasyonuna ramak kala devrildi
YEREL HABERLER Faciaya ramak kaldı Demir yüklü tır akaryakıt ...
Küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın
YEREL HABERLER Küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın
Bursa'da, hayvan çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda küçükbaş öldü
YEREL HABERLER Bursa'da, hayvan çiftliğinde çıkan yangında çok ...
Sünnet düğününde tavuklu pilavdan zehirlenen 100 kişi hastanelere başvurdu
YEREL HABERLER Sünnet düğününde tavuklu pilavdan zehirlenen 100 kişi ...
Sünnet düğününde dağıtılan yemekten 100 davetli zehirlendi
YEREL HABERLER Sünnet düğününde dağıtılan yemekten 100 davetli ...
Bursaspor’da kıran kırana antrenman
YEREL HABERLER Bursaspor’da kıran kırana antrenman
Yeğenini çöp evde kilitli tutan teyze çocuğa eziyet suçundan gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yeğenini çöp evde kilitli tutan teyze çocuğa eziyet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.