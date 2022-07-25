Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa´da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada yeğeni Cem Muhammet A.'yı (9) alıkoyması nedeniyle gözaltına alınan Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kamuran Pınar A.'nın savcılık sorgusu sürüyor.(DHA)Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-07-25 13:44:46



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