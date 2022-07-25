Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (4)

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SON HALİNİN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan Cem Muhammet A. (9), Antalya´da devlet korumasına alındı. Emniyete götürülen Yasemin A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cem Muhammet A., çöp evden kurtarılıp, hastanedeki tedavisinin bitmesinin ardından Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince berbere götürülüp, saçları kestirildi. Duş aldırılıp, temizlendi, tırnakları da kesildi. Cem Muhammet A.'nın, dün Antalya´da annesine teslim edildikten sonra ilk olarak ondan kuruyemiş ve çikolata istediği öğrenildi. Cem Muhammet A.'nın kuruyemiş yerken de fotoğrafları ortaya çıktı. (DHA)Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-07-25 15:34:35



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