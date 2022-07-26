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BEBKA’dan kırsal kalkınmaya 14,3 milyon lira hibe desteği

İHA

BEBKA’dan kırsal kalkınmaya 14,3 milyon lira hibe desteği

BEBKA Temmuz ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde 14,3 milyon TL hibe desteği sağlanacak 16 proje onaylandı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat Başkanlığında gerçekleştirilen Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Temmuz ayı Yönetim Kurulu Toplantısına; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve BEBKA Genel Sekreteri Doç Dr. M. Zeki Durak katıldı.
BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısı’nda 15 milyon TL bütçeli 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’na yapılan başvuruların değerlendirme sonuçlarını açıklandı. Buna göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren BEBKA; program çerçevesinde Bursa’dan 5, Eskişehir’den 8, Bilecik’ten 3 olmak üzere toplam 16 projeyi destekleyecek. BEBKA tarafından 31 Aralık 2021’de kamuoyuna duyurulan programa Bursa, Eskişehir, Bilecik’ten toplam 45 proje başvurusu yapıldı. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’ne göre ön inceleme, bağımsız dış değerlendirme, saha ziyaretleri, kamu kurumları ve üniversitelerden gelen temsilcilerden oluşan değerlendirme komitesi aşamaları tamamlanarak yapılan detaylı inceleme sonrasında desteklenmeye hak kazanan projeler belirlendi. Bilecik’te gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısında mali destek almaya hak kazanan projeler onaylandı.
Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde 16 proje, 65 ve üzeri puan alarak başarılı bulundu. Bu projelerin desteklenmesiyle Bursa, Eskişehir, Bilecik’i kapsayan TR41 Bölgesi’nde kırsal alanlarda tarım ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanması hedefleniyor. Bu çerçevede 16 projeye sağlanacak 14 milyon 348 bin TL’lik hibe desteğine ek olarak proje sahiplerinin yapacağı eş finansman katkısıyla 20 milyon 491 bin TL’lik kaynak da bölgenin gelişmesi için harcanacak.
BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında BEBKA’nın, Kırsal Kalkınma ve Turizm Tanıtım Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde ‘Bilecik Üretici Kadın Topluluklarına Yönelik Eğitim ve Danışmanlık Programı Sertifika Töreni’ düzenlendi. BEBKA tarafından Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen programda üretici kadınlar, ürün tasarımı ve yönetimi, dijital girişimcilik ve eticaret, marka tasarımı ve marka yönetimi, liderlik ve ekip yönetimi, lojistik ve stok yönetimi ile stratejik planlama alanlarında eğitimler aldı. 27 Aralık26 Şubat arasında gerçekleştirilen eğitim ve danışmanlık programı sonunda 8 kadın kooperatifi ve 15 bireysel üretici sertifikalarını aldı. Eğitim ve danışmanlık programı sonrasında Bilecikli üreten kadınlar, yetiştirdikleri ürünleri dijital mecralarda pazarlayabilecek ve emeklerini katma değere dönüştürebilecek bilgi birikimine sahip oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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