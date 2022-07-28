Bursa'da yerli ve milli tohum için işbirliği Türk tarımının geleceği Osmangazi’de yön buluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da yerli ve milli tohum için işbirliği Türk tarımının geleceği Osmangazi’de yön buluyor

İHA

Bursa'da yerli ve milli tohum için işbirliği Türk tarımının geleceği Osmangazi’de yön buluyor

Osmangazi Belediyesi, tarımsal alanda yerli ve milli tohumun yaygınlaştırılmasını sağlayacak adımları birbiri adına atıyor. Ekolojik Yaşam Merkezi’ni kurarak binlerce yerli fideyi toprakla buluşturan Osmangazi Belediyesi, vatandaşların da ata tohumuna sahip çıkmasını sağlamak adına Uludağ Üniversitesi ile ‘Tarımsal Eğitim’ protokolü imzaladı.
Türkiye’nin en verimli topraklarının yer aldığı Bursa Ovası’nın büyük bölümünü ilçe sınırları içerisinde bulunduran Osmangazi Belediyesi, bu bereketli topraklarda ata tohumu ile üretimi yeniden yaygınlaştırmak, yerli tohumu geleceğe taşıyarak sağlıklı ve zengin yarınlar bırakmak adına, birbirinden önemli çalışmalar yürütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarla üzerinde durduğu “Türk Tarımını Güçlendirme” hamlesi çağrısı ile harekete geçerek, tarımsal alanda yerli ve milli tohumların yeniden geliştirilmesi amacıyla Ekolojik Yaşam Merkezi’ni kuran Osmangazi Belediyesi, yok olmaya yüz tutmuş yüzlerce türde ata tohumunu tekrar üretip, çoğaltarak üretici ile buluşturup yaygınlaşmasını sağladı.
Türk tarımının geleceğine yön verecek bu çalışmayı geniş kitlelere yaymak isteyen Osmangazi Belediyesi, tarımsal faaliyet dışında kalan vatandaşların da üretim içerisinde yer almalarını sağlamak adına Uludağ Üniversitesi ile ‘Tarımsal Eğitim Protokolü’ imzaladı. İmzalanan protokol çerçevesinde Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde görev yapan akademisyenler tarafından, Ekolojik Yaşam Merkezi’nin idari binasında vatandaşlara ata tohumu yetiştiriciliği, üretilmesi ve taşıdığı önemi hakkında teorik eğitim verilecek. Vatandaşlar, öğrendikleri teorik bilgileri ise merkezde yer alan sera bölümünde uygulamalı olarak hayata geçirebilecek.
“Yerli ve milli tohumu yaygınlaştıracağız"
Ata tohumlarının üretilmesine, geliştirilmesine ve yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacak olan ‘Tarımsal Eğitim’ protokolü, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz arasında Ekolojik Yaşam Merkezi’nde imzalandı. Tohumda dışa bağımlılığa son verip, yerli ve milli tohumu yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Dündar, “Uludağ Üniversitesi ile birçok alanda işbirliği yaparak kente değer katacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Son dönemde tüm dünyada tarımsal üretim konusunda krizlerin yaşandığını görüyoruz. Dünya hızla globalleşirken, yaşanan gıda krizlerinden sonra yerlileşme ve millileşme konusu ön plana çıktı. Ülkeler özellikle gıda üretimde kendi kendine yetebilmek adına ciddi çalışmalar yürütüyor. Bizler de bu doğrultuda Ekolojik Yaşam Merkezi’nde ata tohumundan fideler üreterek yaygınlaşmasına, ülke tarımının geleceğine katkı koyacak çalışmalar yürütüyoruz. Tarımsal alanda yerli ve milli tohumun yaygınlaştırılmasını sağlıyoruz” dedi.
Geleneksel tarımın, milli ve yerli tohumlarımızın yavaş yavaş yok olduğunu hatırlatan Başkan Dündar, “Toplumda ata tohumunun üretilmesi konusunda bilinç oluşturmaya ve tekrar eskiyi hatırlamaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Görüyoruz ki köylerde yaşayan insanlarımız dahi ellerindeki ata tohumlarını kaybetmiş. İthal tohuma yönelmiş. Bizler yürüttüğümüz çalışmalar ile ata tohumu kullanımı bilincinin oluşmasını istiyoruz. Bu çerçevede Ekolojik Yaşam Merkezi’ni kurduk. Burada eğitimler verelim, fide üretimi yapalım, bu fideleri vatandaşlarımıza dağıtalım ve haklımızın bilinçlenmesini sağlayalım. Bu konuda da Uludağ Üniversitesi ile işbirliği içerisindeyiz. Güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Bugün imzaladığımız protokolün ülkemiz tarımı adına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
“İnsanlar açlık tehlikesiyle karşı karşıya”
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da günümüzde tüm dünyada yerlileşme ve millileşme konusunda çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çekerek, “Yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna’dan buğday sevkiyatının gerçekleşmemesi, gıda fiyatlarının astronomik şekilde yükselmesine sebep oldu. Kıtlık yaşanma ihtimalleri konuşulurken, birçok ülke açlık tehlikesiyle yüz yüze geldi. Bizim böyle bir dönemde tarımsal üretimi arttıracak, yeni teknolojileri devreye sokup, insanlarımızı bilgilendirerek daha fazla alanda ürün üretmeyi öncelik haline getirecek bir çabanın içerisine girmemiz gerekiyor. Ziraat Fakültemiz öncülüğünde vatandaşlarımıza tarla bitkileri, bahçe bitkileri, toprak, bitki besleme, ilaç kullanımı, bitki koruma konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmeliyiz. Osmangazi Belediyemiz insanlara bu hizmeti götürmek için koordinatör görevini üstleniyor, biz de belediyemiz aracılığıyla bu hizmeti halkımıza sunmuş oluyoruz. Böyle bir hizmete vesile olduğu için öncelikle Başkanımız Mustafa Dündar’a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir konuda bize de hizmet etme imkanı sağladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, imzalanan protokolün ardından Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, rektör yardımcıları, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ve akademisyenlerden oluşan Uludağ Üniversitesi heyetine Ekolojik Yaşam Merkezi’ni gezdirerek üretilen fideler hakkında bilgiler verdi. Başkan Dündar, Rektör Kılavuz’a merkezde üretilen fidelerden elde edilen ata tohumlarından hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Bilgin: EYT dosyası önümüzde, tamamladığımız gün açıklayacağım (2)
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: EYT dosyası önümüzde, tamamladığımız ...
Bakan Bilgin: "Örgütlenme çabası içerisine giren işçilere olumsuz tavır sergileyen işverenler karşısında bizim bakanlığımızı buldu" Bakan Bilgin, Türk-Metal Sendikası Bursa Şubesinde metal işçileriyle buluştu
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: "Örgütlenme çabası içerisine giren ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, trafik kazasında yaralanan polis memurunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ...
Türk dünyası sinema sektörü Osmangazi’de buluştu
YEREL HABERLER Türk dünyası sinema sektörü Osmangazi’de buluştu
Bursa Valiliği’nden sıcak hava uyarısı
YEREL HABERLER Bursa Valiliği’nden sıcak hava uyarısı
Salçalık domateste marka olan Karacabey'de domates fuarı Karacabey’in ev sahipliğinde Türkiye’de ilk kez düzenlenen uygulamalı Açık Hava Domates Günleri Fuarı, sektörün önemli isimlerinin yanı sıra vatandaşların ve kent dinamiklerinin katılımıyla gerçekleşti.
YEREL HABERLER Salçalık domateste marka olan Karacabey'de domates ...
Yıldırım’da sağlıklı nesiller yetişiyor
YEREL HABERLER Yıldırım’da sağlıklı nesiller yetişiyor
Sahibinin elinden kaçan arabaya koşulu at, otomobile zarar verdi
YEREL HABERLER Sahibinin elinden kaçan arabaya koşulu at, otomobile ...
Techxtıle Start-Up Challenge dördüncü kez start alıyor Tekstil ve konfeksiyon sektörü genç girişimcileri bekliyor
YEREL HABERLER Techxtıle Start-Up Challenge dördüncü kez start ...
BTB, 6 milyar liraya ulaşan işlem hacmiyle büyümeye devam ediyor BTB, işlem hacmini yılın ilk yarısında yüzde 93 arttırdı Özer Matlı: “BTB olarak gücümüzü üyelerimizden alıyoruz”
YEREL HABERLER BTB, 6 milyar liraya ulaşan işlem hacmiyle büyümeye ...
Bakan Bilgin: EYT dosyası önümüzde, tamamladığımız gün açıklayacağım
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: EYT dosyası önümüzde, tamamladığımız ...
Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Başıboş at trafiği altüst etti
YEREL HABERLER Başıboş at trafiği altüst etti
Bakan Bilgin: “EYT tamamlandığında önümüzdeki günlerde açıklanacaktır” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 'Bursa Üretim Sürecine Katılım Desteklenmesi Projesi' programına katıldı “Bu proje çerçevesinde 50 bin istihdam hedefleniyor”
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: “EYT tamamlandığında önümüzdeki ...
Kültür başkenti İnegöl
YEREL HABERLER Kültür başkenti İnegöl
Koltuk imalathanesinde korkutan yangın
YEREL HABERLER Koltuk imalathanesinde korkutan yangın
Misi sanatçı konuklarını ağırladı
YEREL HABERLER Misi sanatçı konuklarını ağırladı
Ölümüne eğlence 5 katlı apartmanın çatısında uçurtma havalandırdı, tehlikeli anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Ölümüne eğlence 5 katlı apartmanın çatısında uçurtma ...
KPSS adayları dikkat! Bursa Valiliği duyurdu
YEREL HABERLER KPSS adayları dikkat! Bursa Valiliği duyurdu
Gemlik Film Festivali’nde ödül gecesi
YEREL HABERLER Gemlik Film Festivali’nde ödül gecesi
BEBKA'da 'Kent içi sanayi alanlarının dönüşümü' konuşuldu
YEREL HABERLER BEBKA'da 'Kent içi sanayi alanlarının dönüşümü' ...
Karacabey ile Sırbistan arasında kardeşlik köprüsü kuruldu
YEREL HABERLER Karacabey ile Sırbistan arasında kardeşlik köprüsü ...
Bursa'da en acı tesadüf Oğlunu almaya giden servis aracı ekmek almaya giden 71 yaşındaki adama çarparak ölümüne sebep oldu
YEREL HABERLER Bursa'da en acı tesadüf Oğlunu almaya giden servis ...
Kız arkadaşını sokakta yaraladı, 'Kıskançlık yüzünden bacaklarına sıktım' dedi
YEREL HABERLER Kız arkadaşını sokakta yaraladı, 'Kıskançlık yüzünden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.