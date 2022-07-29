Bursaspor’da çift kale maçlar devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da Teknik Direktör Tahsin Tam, bugünkü idmanda yapılan çift kale maçta oyuncularıyla ilgili notlar aldı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve topla birlikte sürat çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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