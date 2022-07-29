Kaçarken sığındığı mobilya atölyesinde tabancayla vurularak öldürüldü (2)

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ŞÜPHELİ, KAYINBİRADERİ ÇIKTI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bugün meydana gelen olayda tabancayla öldürülen Hasan Çetin´in katil zanlısı olarak aranan kayınbiraderi Mahsun K. (40) polis tarafından yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Mahsun K.'nin verdiği ifadesinde, eniştesi olan Hasan Çetin'i ablasını dövdüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Sorgulaması devam eden Mahsun K., 'Kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye çıkartılacak. (DHA)Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa) (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-07-29 15:10:14



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