Ormanda kenevir eken 3 şüpheli, suçüstü yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanda kenevir eken 3 şüpheli, suçüstü yakalandı

DHA

Ormanda kenevir eken 3 şüpheli, suçüstü yakalandı


Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA'da ormanda yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan aramalarda 307 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacabey ilçesi orman arazisinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin cuma günleri öğleden sonra gelip sulama yapıp, kenevirleri topladıkları belirlendi. Jandarma dün, bölgeye gidip kenevir toplayan Ö.F.D. (31), O.K. (29) ve Y.D.'yi (23) suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 307 kök kenevir ele geçirdi. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile 150 mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
Ele geçirilen kenevir bitkisinin piyasa değerinin 1 milyon 750 bin lira olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yasin KESKİN
2022-07-30 15:40:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da ormana uyuşturucu diktiler, suç üstü yaptılar
YEREL HABERLER Bursa'da ormana uyuşturucu diktiler, suç üstü ...
Zabıtayı gören dilenci ayaklandı
YEREL HABERLER Zabıtayı gören dilenci ayaklandı
6. Çalı Köy Filmleri Festivali başladı
YEREL HABERLER 6. Çalı Köy Filmleri Festivali başladı
Bursa model fabrika, firmaları dijital çağa hazırlıyor
YEREL HABERLER Bursa model fabrika, firmaları dijital çağa ...
Üzerinde uyuşturucu ve silahla yakalandı
YEREL HABERLER Üzerinde uyuşturucu ve silahla yakalandı
Bursaspor’da ikinci etap çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Bursaspor’da ikinci etap çalışmaları tamamlandı
Tahsin Tam: “Bursaspor’da 'yetersizlik' diye bir şey konuşmak söz konusu olamaz”
YEREL HABERLER Tahsin Tam: “Bursaspor’da 'yetersizlik' diye bir şey ...
Bursa'da uyuşturucu tacirine darbe
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu tacirine darbe
Güneş çarpmalarına dikkat
YEREL HABERLER Güneş çarpmalarına dikkat
Mustafakemalpaşa’da kadına şiddete dikkat çekildi
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da kadına şiddete dikkat çekildi
Minik Asel´in karaciğeri, TSK'ya ait uçakla Bursa'ya getirilip, Nisanur´u hayata bağladı
YEREL HABERLER Minik Asel´in karaciğeri, TSK'ya ait uçakla Bursa'ya ...
Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, Bakan Murat Kurum’la bir araya geldi
YEREL HABERLER Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, Bakan Murat ...
Kazada yaralanan sokak köpeğinin tedavisi için emsal karar Kazada yaralanan köpeğin tedavisini sigorta karşılayacak
YEREL HABERLER Kazada yaralanan sokak köpeğinin tedavisi için emsal ...
Bursaspor 13 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Bursaspor 13 futbolcu ile profesyonel sözleşme ...
Adrenalin tutkunlarının yeni adresi ‘Macera Bursa’ açıldı ‘Macera Bursa’ kapılarını açtı Bakan Kurum: “İklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde çok kıymetli bir eser”
YEREL HABERLER Adrenalin tutkunlarının yeni adresi ‘Macera Bursa’ ...
(Özel) Altından tünel gibi yol geçen apartman Karadeniz'i andırıyor 3 katlı apartmanın temelinden geçen tünel şeklindeki yol görenleri şaşkına çeviriyor
YEREL HABERLER (Özel) Altından tünel gibi yol geçen apartman ...
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
YEREL HABERLER Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
Bursa’da atı motosiklete bağlayarak götürdü Servis aracı sürücüsü kendisinin ve serviste bulunanların canını böyle hiçe saydı
YEREL HABERLER Bursa’da atı motosiklete bağlayarak götürdü Servis ...
Bursa’da inşaat işçileri birbirine girdi
YEREL HABERLER Bursa’da inşaat işçileri birbirine girdi
Bursa'da trafo bomba gibi patladı, alevler fabrikaya sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da trafo bomba gibi patladı, alevler fabrikaya ...
Bursa’da 140 polisle ‘Huzur Operasyonu’
YEREL HABERLER Bursa’da 140 polisle ‘Huzur Operasyonu’
Bursa'da 140 polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması
YEREL HABERLER Bursa'da 140 polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması
'U' dönüşü yapan TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER 'U' dönüşü yapan TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ...
Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi : Baba ve oğul hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi öldü, 1'i ağır 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.