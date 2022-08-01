Bursa Büyükşehir Belediyesporlu okçulardan tam isabet

Minikler ve Yıldızlar Okçuluk İl Şampiyonası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, başarılı sonuçlarına yenilerini eklediler.

Osmangazi Okçuluk Tesisleri’nde gerçekleştirilen organizasyonda miniklerde 912 yaş, yıldızlarda ise 1314 yaş gruplarında sporcular madalya mücadelesi verdi. Olimpik okçuluk branşında gerçekleştirilen şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 5 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük olmak üzere 8 madalya kazanmayı başardı. Organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Taha İşbilir 910 yaş erkeklerde, Zeynep Çomak 1112 yaz kızlarda, Ömer Berk Tekin 1112 yaş erkeklerde, Bilal Numan İnan 1314 yaş erkeklerde ve Nihan Nida Uzunsoy ise 1314 yaş kızlarda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Şimal Gürdal 1112 yaş kızlarda ikinci olurken, Salih Kerem Rençber 1112 yaş erkeklerde ve Yekta Eren Turgut ise 1314 yaş erkeklerde üçüncü olarak bronz madalya kazanmayı başardı.

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