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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

İHA

Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Fiat marka Doblo model hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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