Bursa'da polis şehir merkezine inen domuzu sirenle kovaladı

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Bursa'da aç kalan domuz şehir merkezine indi. Tesadüfen domuza denk gelen polis ekibi, domuzu ormanlık alana doğru siren sesleriyle kovaladı.

Olay, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan domuz yiyecek aramak için şehir merkezine indi. O sırada devriye gezen polis ekibi domuzun çöp konteynırlarında yiyecek aradığını gördü. Polis ekibi sirenlerini çalarak domuzu geldiği ormanlık alana kovaladı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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