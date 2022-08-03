Türkmen takılarına modern yorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkmen takılarına modern yorum

İHA

Türkmen takılarına modern yorum

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSMEK işbirliğinde Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Dilfiruz Türkmen Takıları sergisi düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatkarı Zafer Karazeybek tarafından hazırlanan Türkmen takılarının günümüze uyarlanarak yorumlandığı sergi, Tayyare Kültür Merkezi’nde Bursalılarla buluştu. Geleneksel takılar, sanatkar Karazeybek tarafından kemik, kuru karanfil, boynuz, hurma çekirdeği, sedef ve kuka ağacından hazırlanarak kolye, küpe, kemer, yaka iğnesi olarak günümüz kullanımına uygun hale getirildi. Koleksiyonda yer alan yaklaşık 130 farklı konudan esinlenerek hazırlanan 120 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türkmenlerin yıllar boyunca türeyiş, bereket, dua, hastalıklardan ve kötülüklerden korunma gibi amaçlarla kullandığı sembollerden izler taşıyan eserlerin yer aldığı sergi Bursalılardan yoğun ilgi gördü.
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin de sergiyi Bursalı sanatseverlerle birlikte gezdi. Başkanvekili Şahin, Türk Dünyası Kültür Başkenti teması ile geleneksel ürünlerin göz önüne çıkarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şahin, “2022 Bursa için çok anlamlı. 16 yıldır faaliyet gösteren BUSMEK çalışmaları da bizim için çok değerli. Birçok Bursalıya meslek edindirme noktasında yardımcı oluyoruz. Tarihte var olmuş ama uzun yıllardır bilinmeyen sanatlarımızın günümüzde yaşatılması noktasında biz bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda pek çok konuda kurs düzenliyoruz. Sergideki pek çok takıda Umurbey ipekçiliğin katkısını da görüyoruz. Bursa’nın değerlerini tarihle bir arada barındığı için bu sergi oldukça önemli. Sergide emeği geçenleri ve özellikle çalışmalarındaki eşsiz yorumundan ötürü Zafer Karazeybek hocamızı kutluyorum. Tüm Bursalıları eski Türkmen takılarının çağdaş yorumla günümüze uyarlanmış halini görmeye davet ediyorum” dedi.
Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olması nedeniyle bu konuyu seçtiğini dile getiren Karazeybek ise, “Türk dünyasında yer alan değerleri takıya yansıtmak istedik. Atölyelerimizde de bu tarz çalışmalar hazırladık. Boynuz oyma, kakma tekniği, rölyef, kesme tekniği gibi birçok geleneksel teknik kullanıldı. Asıl bu serginin önemli yanı desen ve modellerinin üzerindeki motif değerleridir. Sergimizde her biri ayrı fikirle hazırlanan eşsiz olan yaklaşık 120 eser bulunuyor. Tomaka, zülüflük, perperi, uzun çeki gibi Türkmen giyim kuşamını süsleyen birçok eşya mevcut. Türk Kültür Araştırmacısı Sabiha Tansuğ’dan derlediğim 130 farklı konuyu bu sergide çalıştım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da alev alan aracın Kazakistanlı sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Bursa'da alev alan aracın Kazakistanlı sürücüsü öldü
Eski eşi ve arkadaşını öldüren polise 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi
YEREL HABERLER Eski eşi ve arkadaşını öldüren polise 2 kez ...
110 yıldır bitmeyen kardeşlik
YEREL HABERLER 110 yıldır bitmeyen kardeşlik
Bursaspor’da Afyon kampı devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Afyon kampı devam ediyor
Ağaca çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Ağaca çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü feci ...
Bursa'da ağaca çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Bursa'da ağaca çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü ...
Hedefi 12’den vurdular, koçu kaptılar
YEREL HABERLER Hedefi 12’den vurdular, koçu kaptılar
Sıcak havada her gün 20 kilometre yürüyerek takım elbiseyle simit satıyor 64 yaşında aşırı sıcağa rağmen takım elbise giyip hizmet veriyor
YEREL HABERLER Sıcak havada her gün 20 kilometre yürüyerek takım ...
Bursa'da tır refüje devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da tır refüje devrildi: 1 yaralı
Atık ilaç projesine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Atık ilaç projesine yoğun ilgi
Bursa'da polis şehir merkezine inen domuzu sirenle kovaladı
YEREL HABERLER Bursa'da polis şehir merkezine inen domuzu sirenle ...
Bursa'da elektrikli bisiklet alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da elektrikli bisiklet alev alev yandı
Trafikte yol verme tartışması kamerada
YEREL HABERLER Trafikte yol verme tartışması kamerada
Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev ...
Ev sahibi ile tartıştı; terastan ateş açtığı tüfekle 1 polisi yaralayıp, intihar etti
YEREL HABERLER Ev sahibi ile tartıştı; terastan ateş açtığı tüfekle ...
Bursa'da pompalı tüfekle bir polisi yaralayan şüphelinin intihar ettiği iddiası
YEREL HABERLER Bursa'da pompalı tüfekle bir polisi yaralayan ...
Bursaspor yönetimi İbrahim Burkay’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Bursaspor yönetimi İbrahim Burkay’ı ziyaret etti
Ev sahibi ile kavga eden kiracı müdahale eden polisi vurup intihar etti
YEREL HABERLER Ev sahibi ile kavga eden kiracı müdahale eden polisi ...
Yenişehir’e hayvan giriş çıkışları yasaklandı Yenişehir’de küçükbaş hayvanlarda şap ve çiçek hastalığı görüldü
YEREL HABERLER Yenişehir’e hayvan giriş çıkışları ...
Bursaspor’da Afyon kampı başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Afyon kampı başladı
Bursa'da tarihi yapılar ile ünlü kişilerin resimleri kentteki boş duvarları süslüyor
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi yapılar ile ünlü kişilerin resimleri ...
Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Halit Kurtuluş'u transfer etti
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ...
Nilüfer'de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer'de su kesintisi
Adına festivaller düzenlenen biber fiyatı ile üreticiyi sevindirdi
YEREL HABERLER Adına festivaller düzenlenen biber fiyatı ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.