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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da asırlık çınarlar 'Çınar Hekimleri'ne emanet

DHA

Bursa'da asırlık çınarlar 'Çınar Hekimleri'ne emanet


Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)BURSA Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı medeniyetinin sembollerinden asırlık çınar ağaçlarını, patentini aldıkları 'Çınar Hekimleri' ekibiyle korumaya aldı. Çınar Hekimler, sayıları 1240'a ulaşan ağaçların periyodik bakım ve restorasyonunu gerçekleştiriyor.
Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi, kentin simgesi asırlık çınarların bakımına önem veriyor. Büyükşehir Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Tarım ve Peyzaj A.Ş. iş birliğinde şehrin süsü olarak kenti saran ve yaşları 100 ila 600 arasında değişen anıt ağaçların bakımını düzenli olarak yapıyor. Çınar ağaçlarının bakımı konusunda ihtisaslaşan ekip,  'Çınar Hekimleri' adıyla özel bir birim oluşturdu. Reşat Oyal Kültür Parkı´ndaki 432 yaşındaki yağcılar çınarın bakım çalışmalarını BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, uzmanlardan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
'ÇINAR HEKİMLERİ' İSMİNİN PATENTİNİ ALDIK'
Çınar ağaçlarının korunup, geleceğe miras olarak bırakılmasına büyük önem verdiklerini belirten Aktaş, ağaç bakımlarını dantel işçiliği inceliğinde yaptıklarını söyledi. Bursa'nın bir Osmanlı şehri olduğunu ve `Osmanlı´ demenin `çınar´ anlamına geldiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Başta çınar ağaçları olmak üzere Bursamızda 1240 civarında anıt ağacımız var. 100 yıl ile 600 yıllık ömürleri olan ağaçlar için, BTÜ ile çok güzel bir projeye imza attık.  Anıt ağaçlarımız Bursa tarihinin şahitleri. Anıt ağaçlarımızın korunması ve geleceğe miras olarak bırakılması bizler için büyük önem taşıyor. Biz bir dantel işçiliği inceliğinde bunlara tek tek el atıyoruz. Tarım ve Peyzaj A.Ş. marifetiyle öncelikle anıt ağaçlarımızın sorunlarını belirleyip çözüme ulaştırmak için hızla hareket ediyoruz. Şehrimizin süsü olarak kenti saran asırlık çınar ağaçlarımızın periyodik bakım ve restorasyon çalışmalarını uzman ekibimiz ve BTÜ iş birliğinde gerçekleştiriyoruz. Anıt ağaçlarımız için gece gündüz canla başla çalışan, beyaz önlükleriyle bir doktor nezaketinde ve zarafetinde çalışan uzman ekibimize de Çınar Hekimleri adını verdik ve bu ismin patentini de aldık" dedi.
Anıt ağaçlara uygulanan bakım ve tedavileri anlatan Başkan Aktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Ağaçlarımızın gövde yüzeyinde oluşan çürümeler, mantar, kuruma, böcek zararları, hastalıklı dokular yüzeyden ayıklandıktan sonra, sağlıklı dokuya ulaşıp, onarım ve bakım işlemleri gerçekleşiyor. Ağacın beslenme alanına ilişkin iyileştirmeler yapıyoruz. Böylece yeterli beslenme sağlanıyor ve sular kök yapısına ulaştırılıyor. Kalın dalların kırılmaması için ağaç dallarına mekanik destekleme yapıyoruz. Çınarları çürümeye yol açan bakterilerden temizleyip, temizlenen bölgeyi koruma altına alarak daha uzun yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu çınarları yaşatmak gerçekten bizim boynumuzun borcu." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Mehmet İNAN
2022-08-07 12:27:50

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