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Kelepçeli ve polis yelekli suç örgütüne 3 tahliye

DHA

Kelepçeli ve polis yelekli suç örgütüne 3 tahliye


BURSA, (DHA)BURSA'da, 3 ay önce silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda, evlerinde silah, kelepçe ve polis yeleği bulunan 4'ü tutuklu 15 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklar suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti ara kararında Kemal Pulat (36), Mustafa Adaş (34) ile Özcan Diyen'in (39) mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tahliyesine, örgütün liderliğini yapan Özcan Özdemir'in (44) ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturmada; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı suç örgütü üyelerine 3 ay önce operasyon düzenledi. Liderliğini Özcan Özdemir'in yaptığı örgüte yönelik operasyonda, 16 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi, 1'i kadın 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, farklı ebatlarda 58 mermi, 2 polis yeleği, 1 kelepçe, 22 av tüfeği kartuşu ve 2 senet ele geçirildi. 12 şüpheliden 1'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kemal Pulat, Mustafa Adaş, Özcan Diyen ile Özcan Özdemir çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
56 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Soruşturma sonunda 11'i tutuksuz 15 sanık hakkında, tespit edilen 10 mağdura karşı 'tehdit', 'yağma', 'cebir, şiddet, hile kullanarak hürriyetinden yoksun bırakma', 'tefecilik' ve 'suç örgütü kurma' suçlarından 10 ile 56 yıl arasında değişen hapis cezaları talebiyle dava açıldı. İddianamede, Özcan Özdemir liderliğindeki suç örgütü üyelerinin mağdurları darbettiği, ellerindeki malları tehdit kullanarak almaya kalkıştıkları, iş yerlerini kurşunlamaları, adliyede duruşmaya katılan mağdura karşı gözdağı verdikleri ve kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinin kayıtları yer aldı.
SUÇLAMALARI REDDETTİLER
Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ilk duruşma görüldü. H tipi cezaevinde tutuklu olan Kemal Polat, Mustafa Adaş, Özcan Diyen ve Özcan Özdemir, jandarma nezaretinde duruşmaya katıldı. Diğer tutuksuz sanıklarla 5 müşteki de duruşmada hazır bulundu. Sanık sayısının fazlalığı nedeniyle duruşma, kamerayla kayıt altına alındı. Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Kemal Pulat, Mustafa Adaş ile Özcan Diyen'in mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tahliyesine, Özcan Özdemir'in tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez BURSA, (DHA)
2022-08-15 11:43:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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