Bursa'da sağanak; dere taştı, araçlar su içinde kaldı (2)



İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Sağanak yağış nedeniyle Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Işıklı Deresi´nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Yağmur sularıyla birlikte çok sayıda kaya parçasının da yolları kapladığını söyleyen esnaf Ömer Özdemir, "Bugün ayrı bir afet vardı. Evler, iş yerleri su altında kaldı. Dükkanıma geldiğimde her yer çamurdu. Bir de rögarlar taşınca içerisi lağım sularıyla doldu. Çok fena bir koku vardı. Temizliyoruz ama bir an önce altyapı sorununun çözülmesi lazım. Denizimiz var, şuraya iki tane delik açılsa denize gider. Ben yukarı tarafta oturuyorum. İş yerine gelirken, çamurlar akıyordu. Yerler taş doluydu. Baya bir zorlandık" dedi.

Muhammet Yıldırım da fırınını basan yağmur sularıyla mücadele ettiğini söyleyerek, "Simit fırınım var. Saat 06.30´da buraya geldim. Herhangi bir şey yoktu, hava bulutluydu. Birdenbire yağdı, bir kerede yağdı zaten. Ben üst kata çıktım, camları kapatmak için. Aşağı indiğimde burası göl olmuştu. Yaklaşık yarım metre su yükseldi. Yol kapanıp, sahil yolu açılsaydı iyi olurdu. Çünkü arabalar geçtikçe daha çok su girdi içeriye. Yarım saatte iş bitti. Baya bir su bastı. Biz 4 kişi zor temizledik. Temizledikçe içeri giriyordu, arabalar geçtikçe girdi. 1 saat temizledik" diye konuştu. (DHA)Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-08-15 12:13:05



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