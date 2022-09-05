`Gürültü uyarısı' yapan polise saldıran şüpheliler serbest kaldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokakta gece geç saatlerde düzenlenen damat eğlencesinde gürültü yaptıkları için kendilerini uyaran polise saldıran gruptan, gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, E.K. (28) ile M.K. (30) isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre düğünden önce damadın evinin önünde toplanarak içkili eğlence yapan arkadaşları, gece yarısından sonra yüksek sesli müzik dinlemeye devam etti. Gürültüden rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi yaklaşık 50 kişilik grubu dağılmaları konusunda uyardı. Uyarıya rağmen dağılmayan grup, kendilerine müdahale eden polis ekibine saldırdı. Polisin destek istemesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Takviye gelen polis ekiplerinin biber gazı kullanarak müdahale ettiği alkollü gruptan 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Olayda yaralanan olmazken, gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, E.K. ile M.K. sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şarıtyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-09-05 18:34:17
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