Uzay sektörünün dünya devleri, Bursa'da buluşuyor



Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)BURSA'da açılan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Türkiye'de ilk kez düzenlenecek 2022 Uluslararası Uzay Kongresi'ne (International Space ConventionISC 2022) ev sahipliği yapacak. Dünya devlerini buluşturacak kongrede, uzay endüstrisindeki son gelişmeler, farklı fikir ve yaklaşımlar ile küresel çaptaki uygulamalar ele alınacak.

Dünyanın en prestijli küresel uzay etkinlikleri arasında bulunan, Altair Enterprises tarafından organize edilen Uluslararası Uzay Kongresi (ISC 2022), bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenlenecek. Türkiye'nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi GUHEM'in ev sahipliğinde Bursa'da yapılacak kongreye; dünyaca ünlü bilim insanları, astronotlar ve uzay meraklıları katılacak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçen GUHEM, 9-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak kongrede sektör profesyonellerini de ağırlayacak.

100'DEN FAZLA KONUŞMACI YER ALACAK

Uluslararası ortaklıklar için şirketlere fırsat sunmayı amaçlayan kongreye; NASA ve ESA yetkilileri ile birlikte Spire, GMV Aerospace and Defence, Redwire Space Europe, Planet, AAC Clyde Space, Maxar Technologies, Nanoracks Europe, Beyond Gravity, Türksat, PlanS, Arianespace gibi uydu, yazılım ve donanım firmalarından 100'den fazla konuşmacı katılacak.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın açılışını yapacağı 2022 Uluslararası Uzay Kongresi'nde, uzay endüstrisindeki son gelişmeler, farklı fikir ve yaklaşımlar ile küresel çaptaki uygulamalar ele alınacak. Dünya uzay sektörünü Bursa'da buluşturacak kongre; tecrübe paylaşımı, iş birliği ve uzay endüstrisini daha ileri taşımak için uygun bir platform da sunacak. Kongrede ayrıca gençlere yönelik mesajların verilmesi hedefleniyor.

Dünya devlerinin buluşturan kongrede, Türkiye'nin ilk ticari uydusunu uzaya gönderen Plan-S firması Platin, Roketsan Gold ve Türksat, iletişim sponsoru olarak yer alacak. Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) ve GUHEM'in, Bursa'ya kazandırılmasına öncülük eden BTSO, stratejik partner olarak kongreye katılım sağlayacak. (DHA)DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Bursa / Merkez Cansel ORUÇ

2022-09-06 14:23:34



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