Bakan Soylu, Bursa'daki narkotik operasyonunu takip etti: 132 gözaltı (2)



OPERASYON ANLARI KAMERALARDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bursa'ya gelerek takip ettiği 'Kökünü Kurutma' narkotik operasyonu; polis kamerası, helikopter, İHA ve dronlar ile anbean kaydedildi. 1 helikopter, 3 İHA, 16 narkotik dedektör köpeğinin kullanıldığı; Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda, önceden tespit edilen 66 adresin bulunduğu Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi ablukaya alındı. Ekipler, evlere baskın yaparken, helikopter ve İHA'larla da operasyona havadan destek verildi.

ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN, İHA'LARLA TESPİT EDİLDİLER

Öte yandan operasyonun yapıldığını gören 1'i kadın 2 şüpheli ise evlerinin çatısına çıkıp, kaçmaya çalıştı. Diğer evlerin çatılarına atlayan şüpheliler, İHA'larla görüntülendikten sonra ekiplere bildirildi. Evin çatısına çıkan polis ekipleri, şüphelileri yakaladı.

132 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun ardından suçtan kaynaklanan mal varlığına yönelik çalışmalarda 1 daire ve 10 araca da el koyuldu.

Operasyon öncesi, 7 ay süren çalışmalarda, 'uyuşturucu madde ticareti'ne dair 294 yakalama kararında 433 şüpheli hakkında adli işlem yürütüldüğü, 17 kilo 940 gram esrar, 3 kilo 219 gram bonzai, 125 gram metamfetamin, 750 ecstasy ele geçirildiği açıklandı.

Operasyonun, Bursa'da şu ana kadar gözaltı sayısı ve satıcılara yönelik yapılan en büyük ve kapsamlı uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi. (DHA)Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-09-20 16:21:14



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