En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerlere çarptı. TIR sürücüsünün hafif yaralandığı kazada BursaAnkara karayolu Ankara istikameti, yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi BursaAnkara karayolu Güneykestane mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Hayati Kaya (52) yönetimindeki 06 FY 4389 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü Hayati Kaya, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan BursaAnkara karayolu Ankara istikameti, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. TIR'ın karayolundan kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-09-28 19:42:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.