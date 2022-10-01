Bursaspor - Esenler Erokspor: 0-3

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Hasan BOZBEY/BURSA,(DHA)

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Şevket Teker , Kürşathan Akın, Oğuz Akyüz

BURSASPOR: Canberk Yurdakul Abdullah Tazgel, Furkan Emre Ünver, Eren Tunalı, Kerem Kök, Ozan İsmail Koç (Dk. 79 Emre Tepegöz), Kubilay Sönmez (Dk. 46 Deniz Drik Knibbe), Hasan Ayaroğlu, Enver Cenk Şahin (Dk. 46 Hamza Baran Arıkan), Mustafa Genç (Dk. 86 Bilal Güney), Berat Altındiş (Dk. 79 Tuğhan Yıldız)

ESENLER EREKSPOR: Akın Alkan Sertaç Çam, Abdurrahman Emir Alagöz, Alper Karaman, Berk İsmail Ünsal (Dk. 61 Hasan Yurtseven), Serdar Cansu, Enes Kayar, Zahit Fındık (Dk. 68 Onur Eriş), Muharrem Öner, Serdar Deliktaş, Eşref Korkmazoğlu

GOLLER: Dk. 14 Serdar Deliktaş, Dk. 34 Berk İsmail Ünsal, Dk. 74 Sertaç Çam (Esenler Erokspor)

SARI KARTLAR: Berat Altındiş, Kubilay Sönmez, Bilal Güney, Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Berk İsmail Ünsal, Sertaç Çam, Serdar Deliktaş (Esenler Erokspor)

TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 7´nci hafta maçında Bursaspor sahasında konuk ettiği Esenler Erekspor´a 3-0 mağlup olarak 6´ncı maçında 4´üncü yenilgisini aldı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2022-10-01 21:31:41



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