4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda kökbörü şampiyonu Kazakistan oldu

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Muammer İRTEM Semih ŞAHİN / İZNİK (Bursa), (DHA) Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları kapsamında oynan kökbörü final maçında Kazakistan, Kırgızistan´ı 4-3 mağlup etti.

İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları kapsamında oynan kökbörü final maçında Kazakistan ve Kırgızistan ekipleri karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı yaklaşık 2 bin seyirci takip etti. Çekişmeli geçen maçta Kazakistan, Kırgızistan´ı 4-3 mağlup ederek, kökbörü oyununda şampiyon oldu. Kazak seyirciler skora sevinirken, bazı Kırgız seyirciler ise gözyaşlarına hakim olamadı.(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kökbörü yarışlarından detaylar

DHA-Spor Türkiye-Bursa / İznik Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2022-10-02 13:42:54



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