Mandalinayı beğenmeyince 2 pazarcıyı vuran emekli polise 11 yıl hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mandalinayı beğenmeyince 2 pazarcıyı vuran emekli polise 11 yıl hapis

DHA

Mandalinayı beğenmeyince 2 pazarcıyı vuran emekli polise 11 yıl hapis


Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)-BURSA'nın Yıldırım ilçesinde mandinaları beğenmeyince çıkan tartışmada pazarcılar Ömer Dönmez (41) ve Nuri Mutlu'yu (47), silahıyla ateş ederek yaralayan emekli polis memuru Gürkan Erol'un (52) yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Erol'u, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 4 ay, 'yaralama' suçundan da 2 yıl 9 ay olmak üzere toplam 11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.
Olay, 2017 yılında Gökdere pazar alanında meydana geldi. Olay tarihinden 2 yıl önce emekli olan polis memuru Gürkan Erol, Ömer Dönmez'e ait tezgahtan mandalina aldı. Bir süre mandalinaları inceleyen Erol, iddiya göre Dönmez'e, "Bunları beğenmedim, güzel mal sat" dedi. Dönmez ile aynı tezgahta satış yapan Nuri Mutlu da "Beğenmediysen, mandalina satan çok arkadaş var, onlardan al" diyerek karşılık verince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gürkan Erol, üzerindeki ruhsatlı tabancasıyla pazarcılara ateş açtı. Ömer Dönmez karnından ve ayağından, Nuri Mutlu ise ayaklarından vurularak yaralandı. Bu sırada pazar yerinde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı sokak timleri, elinde silahla "Yanıma yaklaşmayın, panik atak hastasıyım. Hepinizi vururum" diyen Gürkan Erol'u sakinleştirip, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'ÜZERİMDE 28 MERMİ VARDI, 5'İNİ KULLANDIM'
Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan, 2 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilen Gürkan Erol savunmasında, "O gün, pazardan mandalina almak istedim. Tezgahta duran satıcıya, 'Mandalina almak istiyorum. Ön taraftakilerden verir misin?' dedim. 'Veremem' deyince ayrıldım. Bu sırada arkamdan, 'Niye sırıtıyorsun?' dedi ardından küfür etti. 'Neden küfür ediyorsun? Ben emekli polis memuruyum' diyerek, cevap verdim. Bunun üzerine, 'Belindeki silaha mı güveniyorsun, 20 kişiyi toplar, seni Gökdere'ye atarız'  diyerek çıkıştı. Adının Ömer olduğunu öğrendiğim kişi, tezgahın üzerinden bana saldırıp, sopa ile kafama vurmaya başladı. Nuri de bıçakla üzerime geldi.  Silahımı çıkarıp, havaya doğru ateş etmek isterken; elimden tutunca tabancam ateş aldı ve Ömer vurulup, yere düştü. Bu sırada Nuri de montumun kolundan tuttu. 'Bende panik atak var' dedim. Üzerime gelince aldığım darbeler sonucunda ona ateş etmişim. Üzerimde 28 mermi vardı. 5 tanesini kullandım. Olaydan dolayı pişmanım, kendilerinden ve ailelerinden özür diliyorum" dedi.
'BAĞIŞLA BİZİ DİYE YALVARDIM'
Müşteri olarak gelen Erol'un, tezgah üzerinde dizili olan mandalinaları almaya çalıştığı sırada döktüğünü söyleyen Ömer Dönmez ise "Yere düşen meyveleri toplarken silah çekti. Tabancayı kurusıkı sandım. Silahla ateş etmeye başladı. Kurşunlar göğsüme isabet etti. 30 gün hastanede yattım. Nuri de 'Yapma' diye yalvarmaya başladı. Sanık, 'Bende panik atak var' dedi. Kendisine küfür etmedim. Sopa ile de vurmadım. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.
Nuri Mutlu da ifadesinde şunları söyledi:
"Ömer ile sanığın arkadaş olduğunu zannediyordum. İkisinin arasında ağız dalaşı oldu. Tahta ile tezgah üzerinden atlayıp, ön tarafa geçen Ömer, yere düşen mandalinaları toplamaya başladı. Sanık silahını çıkarıp, ateş etti. Ben araya girdim, elimde bıçak yoktu. Yere düşen Ömer'e yardım ederken; arkadan benim bacaklarıma ateş etti. Diz üstü yere düştüm. 'Bağışla bizi' diye yalvardım. Etraftaki insanlara silah doğrultarak, 'Bende panik atak var' dedi. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum."
KARAR ONANIRSA CEZAEVİNE GİRECEK
Davada karar duruşması görüldü. Mahkemede hazır bulunan tutuksuz sanık Gürkan Erol, savunmasını tekrarlayarak, "İstem dışı elimdeki tabanca ateş aldı. Bilerek, isteyerek, öldürme kastıyla ateş etmedim" dedi. Dönmez ve Mutlu ise şikayetçi olduklarını yineledi. Mahkeme heyeti, Gürkan Erol'a 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 4 ay, 'yaralama' suçundan da 2 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Müşteki sanık Ömer Dönmez'e ise 'basit yaralamaya teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 1120 lira para cezası verildi. Heyet, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Karar, istinaf ile Yargıtay'nca da onanırsa Gürkan Erol, kalan cezasını çekmek için cezaevine girecek. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2022-10-03 10:48:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Feraizcizade Oda Tiyatrosu perdelerini "Uçurtmanın Kuyruğu" oyunuyla açıyor
YEREL HABERLER Feraizcizade Oda Tiyatrosu perdelerini "Uçurtmanın ...
İnegöl'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İnegöl'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Bursa'da talaş makinesine düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Bursa'da talaş makinesine düşen işçi öldü
Bursa'da talaş makinesine düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da talaş makinesine düşen işçi hayatını ...
Bakan Kasapoğlu, derbi maçını İznik'te vatandaşlarla izledi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, derbi maçını İznik'te vatandaşlarla ...
4'üncü Dünya Göçebe Oyunları kapanış programıyla sona erdi
YEREL HABERLER 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları kapanış programıyla sona ...
4. Dünya Göçebe Oyunları'nın kapanış töreni yapıldı
YEREL HABERLER 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın kapanış töreni yapıldı
4. Dünya Göçebe Oyunları'nda sponsorlara teşekkür plaketi verildi
YEREL HABERLER 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda sponsorlara teşekkür ...
Bursa'da düğün yolunda kaza: 1'i çocuk 5 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da düğün yolunda kaza: 1'i çocuk 5 yaralı
4. Dünya Göçebe Oyunları'nı yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER 4. Dünya Göçebe Oyunları'nı yaklaşık 1 milyon kişi ...
'Eker I Run 2022'de, 3 bin katılımcı sporun ve iyiliğin ritmini yakalamak için koştu
YEREL HABERLER 'Eker I Run 2022'de, 3 bin katılımcı sporun ve ...
5'inci Dünya Göçebe Oyunları'nın Kazakistan'da yapılacağı açıklandı
YEREL HABERLER 5'inci Dünya Göçebe Oyunları'nın Kazakistan'da ...
Bursa Ticaret Borsasında meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri yapıldı
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsasında meslek komitesi ve meclis ...
9. Eker I Run Koşusu, Bursa'da yapıldı
YEREL HABERLER 9. Eker I Run Koşusu, Bursa'da yapıldı
4. Dünya Göçebe Oyunları
YEREL HABERLER 4. Dünya Göçebe Oyunları
4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda kökbörü şampiyonu Kazakistan oldu
YEREL HABERLER 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda kökbörü şampiyonu ...
4. Dünya Göçebe Oyunları
YEREL HABERLER 4. Dünya Göçebe Oyunları
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay oda seçimlerini değerlendirdi:
YEREL HABERLER BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay oda seçimlerini ...
4. Dünya Göçebe Oyunları
YEREL HABERLER 4. Dünya Göçebe Oyunları
4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda final günü başladı
YEREL HABERLER 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda final günü başladı
Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında Bursa ve çevre illerde oy verme işlemi başladı
YEREL HABERLER Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında Bursa ve ...
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller
YEREL HABERLER Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni ...
Bursa manzarası izlerken 10 metreden düştü
YEREL HABERLER Bursa manzarası izlerken 10 metreden düştü
Uludağ'ın eteklerindeki beton bariyerlerden düşen kişi yaralandı
YEREL HABERLER Uludağ'ın eteklerindeki beton bariyerlerden düşen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.