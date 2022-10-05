İnegölspor-Şanlıurfaspor: 1-2

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: Mehmet ALİ Özel, Emrah Akkaya, Sinan Bilen

İNEGÖLSPOR: Sercan Çobanoğlu Hamza Özdemir, Furkan Özyapı, Taşkın Kartal (Dk. 59 Bahadır Taşdelen), Yusuf Ziya Gümüş (Dk. 86 Taylan Özgün), Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Ersel Aslıyüksek, Ethem Ercan Pülgir, Niyazi Batuhan Salman (Dk. 59 Umut Sönmez) , Ömer Faruk Ermeç

ŞANLIURFASPOR: Aydın Bağ İbrahim Sürgülü, Feyyaz Belen, Cumali Bişi, Kemal Rüzgar (Dk. 60 Mehmet Alp Kurt), Behlül Aydın (Dk. 77 Mustafa Durak), Bünyamin Balat(Dk. 46 Mustafa Ethem Erboğa), Şahin Fıstıkcı (Dk. 46 Mert Çapar), Seyit Gazanfer, Enes Olgun Tubluk (Dk. 86 Mehmet Yiğit), Barış Gök

GOLLER: Dk. 5 Ömer Faruk Ermeç (İnegölspor) Dk. 54 Mert Çapar, Dk. 83 Mustafa Durak (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Feyyaz Belen, Behlül Aydın, Enes Olgun Tubluk (Şanlıurfaspor) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin 5'inci dakikasında ev sahibi İnegölspor Ömer Faruk Emeç'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdii. Şanlıurfa spor 54'üncü dakikada Mert ve 83'üncü dakikada Mustafa'nın golleriyle karşılaşmada 2-1 galip ayrıldı.(DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-10-05 19:21:17



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