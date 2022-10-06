Bursa Büyükşehir Belediyesi´ne `burs´ ödülü



İSTANBUL, (DHA) Bursa Büyükşehir Belediyesi´nin geçtiğimiz dönem 3 bin üniversiteli gençle başlattığı ve bu yıl 5 bini üniversite 5 bini de meslek lisesi olmak üzere toplam 10 bin öğrenciye vereceği burs uygulaması, ödüle layık görüldü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın elinden aldı.AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı´nın düzenlediği ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın katılımıyla yapılan `Yerel Yönetimler Gençlik Festivali´nde gençlere yönelik projeleriyle öne çıkan belediyeler ödüllendirildi.Ankara Millet Bahçesi´nde yapılan ve 147 belediyenin stant açarak gençlik hizmetlerini tanıttığı festivalde, Bursa Büyükşehir Belediyesi´nin eğitim bursu uygulaması ödüle değer görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın elinden aldı."SORUMLULUĞUMUZ ARTIYOR"Geçtiğimiz yıl Türkiye Belediyeler Birliği tarafından `genç dostu şehir´ seçildiklerini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, aldıkları her ödül ile birlikte sorumluluklarının arttığını söyledi. Son yıllarda hizmete aldıkları proje ve uygulamalarla Bursa´da genç olmanın ayrıcalık haline gelmeye başladığını dile getiren Başkan Aktaş, "Burs uygulamamızı geçtiğimiz dönem 3 bin üniversite öğrencisi ile başlatmıştık. Bu yılbaşında üniversiteliler için sayıyı 5 bine çıkardığımız gibi 5 bin meslek lisesi öğrencisine de burs vermeye başlıyoruz. Tek bir amacımız var, o da gençlerimizin yarınlara çok daha iyi hazırlanması. Bu uygulama ile ödüle değer görülmek mutluluk verici. Ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden almak da ayrıca gurur verici. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bizi ödüle değer gören parti yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.GENÇLERLE OYUN KEYFİBu arada, festival kapsamında yapılan e-spor etkinliklerinin koordinatörlüğünü de Bursa Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Toplam 13 belediyeden 35 takım, e spor müsabakalarında karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gürsu Belediye Bakanı Mustafa Işık ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile oyun alanında gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Başkan Aktaş, daha sonra oyun konsolunun başına geçip, futbol oyunu oynadı.Gençlik festivalinde stant açan BURFAŞ, Bursa lezzetlerini gençlerle buluştururken; Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik kurulan oyun alanları festivale ayrı bir renk kattı. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez DHA

2022-10-06 13:20:09



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