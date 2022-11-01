Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (3)



VALİ CANBOLAT: FABRİKANIN TAMAMI YANDI

Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekip ile müdahale edilirken, çalışmaları yerinde takip eden Vali Yakup Canbolat, yangının ilk etapta kontrol altına alındığını, ancak daha sonra alevlerin büyüdüğünü söyledi. Fabrikanın tamamen yandığını belirten Canbolat, şunları kaydetti:

"Saat 19.00 civarı Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi´nde bulunan tekstil fabrikamızda yangın çıktı. Önce kontrol altına alındı fakat daha sonra tekrar alevlerin büyümesiyle birlikte maalesef ki bütün fabrikayı kaplayan bir yangına dönüştü. Biz de birkaç saattir burada yangını takip ediyoruz. İlimizdeki Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyelerimizin, AFAD´ın, Orman Bölge Müdürlüğü´nün, emniyetin bütün imkanlarını buraya seferber ettik. TOMA´lar dahil. Çevre illerden de takviye ekipleri istedik. Müdahale yapılıyor. İnşallah kısa zamanda kontrol altına alacağımızı düşünmekteyiz. Fabrikanın tamamı yandı. Fabrika sahiplerinin ifadesi, içeride herhangi bir kişinin kalmadığı, bütün çalışanların tahliye edildiğine dair bize bilgi verdiler. Burada ilk amacımız çevre fabrikalara yayılmamaları konusunda her türlü gayreti sarf edip, yangını kontrol altına alıp söndürmek."

'ÖĞRENCİLERİMİZİ BAŞKA PANSİYONLARA TAHLİYE ETTİK'

Vali Canbolat, fabrikanın yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nin yatılı yurdunda kalan öğrencilerin tamamının tedbir amaçlı tahliye edildiğini söyleyerek, "Herhangi bir olumsuzluk yok ama bir olumsuzluk yaşanabilir endişesi ile bütün öğrencilerimizi oradan başka pansiyonlara tahliye ettik. Tamamını sağlıklı bir şekilde tahliye ettik. Öğrencilerimiz de herhangi bir problemimiz yok" dedi. (DHA)Esra TÜRKERSemih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKERSemih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU

2022-11-01 22:40:51



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