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AA

Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kenti İstanbul'a bağlayan karayolunda yoğunluk yaşandı. AA'da habere göre özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar nedeniyle Gemlik yakınlarındaki Dürdane Rampaları'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Fotoğraf: İHA Trafik polisleri Ovaakça Kavşağı'nda önlem alarak ağır tonajlı araçları İzmir-İstanbul Otoyolu'na yönlendirdi.

Fotoğraf: İHA Karayolları ekiplerinin de kar küreme araçlarıyla hazır beklediği bölgede trafik yavaş ilerliyor.

Fotoğraf: İHA

TIR'LAR KAYDIĞI ANLAR KAMERADA DHA'da yer alan habere göre de Bursa'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kayan TIR´lar Bursa- Gemlik kara yolunu trafiğe kapattı. TIR´ların kaydığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Fotoğraf: DHA Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Sürücülerinin kar lastiği takmadan ve zincir bulundurmadan yola çıktığı araçlar kazalara neden oldu. Bursa- Gemlik kara yolunun Dürdane pampasında kayan TIR'lar yolu kapatınca kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, TIR'ları kaldırıp, yolları tuzlayarak yeniden yolu ulaşıma açtı. Kaza anları ise sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Fotoğraf: DHA Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Bursa'da 50 makine ve 250 personel ile 24 saat aralıksız olarak karla mücadelenin sürdürüldüğünü söyledi. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün Bursa'nın yanı sıra, Yalova, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik illerinde toplam 276 araç ve 450 personel ile karla mücadele yapacağı belirtildi.