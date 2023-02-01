Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bursa-İstanbul yolunda kar trafiği!
ABONE OL

Bursa-İstanbul karayolunda kar yağışı nedeniyle yoğunluk oluştu

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı, Bursa-İstanbul yolunda trafik yoğunluğuna yol açtı. Sürücülerinin kar lastiği takmadan ve zincir bulundurmadan yola çıktığı araçlar kazalara neden oldu

Son dakika: Bursa-İstanbul yolunda kar trafiği!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kenti İstanbul'a bağlayan karayolunda yoğunluk yaşandı.

AA'da habere göre özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar nedeniyle Gemlik yakınlarındaki Dürdane Rampaları'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Fotoğraf: İHA

Trafik polisleri Ovaakça Kavşağı'nda önlem alarak ağır tonajlı araçları İzmir-İstanbul Otoyolu'na yönlendirdi.

Fotoğraf: İHA

Karayolları ekiplerinin de kar küreme araçlarıyla hazır beklediği bölgede trafik yavaş ilerliyor.

Fotoğraf: İHA

TIR'LAR KAYDIĞI ANLAR KAMERADA

DHA'da yer alan habere göre de Bursa'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kayan TIR´lar Bursa- Gemlik kara yolunu trafiğe kapattı.

TIR´ların kaydığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Fotoğraf: DHA

Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Sürücülerinin kar lastiği takmadan ve zincir bulundurmadan yola çıktığı araçlar kazalara neden oldu. Bursa- Gemlik kara yolunun Dürdane pampasında kayan TIR'lar yolu kapatınca kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, TIR'ları kaldırıp, yolları tuzlayarak yeniden yolu ulaşıma açtı. Kaza anları ise sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Fotoğraf: DHA

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Bursa'da 50 makine ve 250 personel ile 24 saat aralıksız olarak karla mücadelenin sürdürüldüğünü söyledi. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün Bursa'nın yanı sıra, Yalova, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik illerinde toplam 276 araç ve 450 personel ile karla mücadele yapacağı belirtildi.

Fotoğraf: AA

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü, kar yağışının gün içinde aralıklı olarak beklendiğini belirtip, en düşük hava sıcaklığının ise 1 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

BOLU DAĞI GEÇİŞİ DE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahı Bolu Dağı'nın Düzce geçişinde de kar yağışı ve sis etkili oluyor.

İHA'nın haberine göre karayolları ekipleri, yolların beyaza büründüğü bölgede ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için görev yapıyor.

Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayan Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi düştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ampermetre neyi ölçer? Ampermetre nedir ve ne işe yarar?
GÜNDEM Ampermetre neyi ölçer?
İSKİ İstanbul su kesintisi duyurusu: 1 Şubat 2023 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler ve sular ne zaman gelecek?
GÜNDEM İstanbullular dikkat! İSKİ su kesintileri
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete yeni sloganı vereyim; bay bay Kemal
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete yeni sloganı ...
Koyun sürüsünün karıştığı kazada Yargıtay'dan flaş karar! -En son haberler
GÜNDEM Koyun sürüsünün karıştığı kazada Yargıtay'dan flaş ...
El dezenfektanları sahte etil alkol çıktı
GÜNDEM El dezenfektanları sahte etil alkol çıktı
Aksaray'da korkunç olay! Koyun otlatan 12 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı... - Haberler
GÜNDEM Koyun otlatırken Pitbull saldırdı!
Son dakika haberleri: Sivas'ta cenazeye giden araç şarampole yuvarlandı - En son haberler
GÜNDEM Cenazeye gidiyorlardı! Kahreden kaza!
Vergi affı 2023 son dakika: MECLİS'TEN GEÇTİ! Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman yapılacak, hangi borçları kapsıyor? Vergi borçları silindi mi?
GÜNDEM Vergi borcu yapılandırma teklifi Meclis'ten geçti!
KIL PAYI... Son dakika: Yere düşen kadın minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu!
GÜNDEM Yere düşen kadın minibüsün altında kalmaktan son anda ...
Son dakika haberleri: İstanbul'da bir kadın bebeğini pencereden aşağı attı - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM İstanbul'da vahşet! Bebeğini 4'üncü kattan attı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.